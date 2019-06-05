Зеленский передумал относительно участия начальника Генштаба в переговорах в Минске

Президент Украины Владимир Зеленский решил, что для участия начальника Генерального штаба, главнокомандующего Вооруженных сил генерал-лейтенанта Руслана Хомчака в переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске пока не пришло время.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства в Facebook.

Отмечается, что соответствующее решение он принял после дополнительных консультаций.

Сообщается, что Генштаб ВСУ на встрече ТКГ 5 июня в подгруппе по безопасности будет представлен заместителем командующего ООС генерал-майором Богданом Бенидорм.

"Руслан Борисович Хомчак продолжит участвовать в консультациях по подготовке позиции украинской делегации в ТКГ", - говорится в сообщении.

Напомним