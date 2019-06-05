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Зеленский передумал относительно участия начальника Генштаба в переговорах в Минске

Среда, 5 июня 2019, 10:31

Президент Украины Владимир Зеленский решил, что для участия начальника Генерального штаба, главнокомандующего Вооруженных сил генерал-лейтенанта Руслана Хомчака в переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске пока не пришло время.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства в Facebook.

Отмечается, что соответствующее решение он принял после дополнительных консультаций.

Сообщается, что Генштаб ВСУ на встрече ТКГ 5 июня в подгруппе по безопасности будет представлен заместителем командующего ООС генерал-майором Богданом Бенидорм.

"Руслан Борисович Хомчак продолжит участвовать в консультациях по подготовке позиции украинской делегации в ТКГ", - говорится в сообщении.

Напомним

  • 4 июня президент Владимир Зеленский в Брюсселе на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом заявил, что начальник Генерального штаба Руслан Хомчак примет участие в заседании Трехсторонней контактной группы, на котором будет озвучено новые предложения украинской стороны.
  • 3 июня президент Владимир Зеленский вернул в переговоры Минского процесса второго президента Украины Леонида Кучму.
  • Зеленский заверил, что у украинской стороны есть свежие наработки к новой встрече в Минске, которая должна состояться 5 июня.
  • "У нас действительно очень конкретные предложения, новые решения, но никто территорией и суверенитетом Украины торговать не собирается", – заверил президент, не уточнив при этом, о каких именно наработках идет речь.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийпрезидентГенштабМинские соглашения
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