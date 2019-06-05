Среди подозреваемых в убийстве 5-летнего мальчика есть женщина – Аваков

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в ребенка, получившего смертельные ранения в Переяслав-Хмельницком 31 мая, стреляли из ружья, а среди подозреваемых есть женщина, которая спрятала оружие.

Об этом он сказал журналистам в среду, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, правоохранители, подозреваемые в этом преступлении стреляли из ружья и не использовали табельное оружие.

"Дело не в оружии, в данном случае оружие не было табельным. В данном случае частная группа из 4 человек выехала пострелять. Мы считаем, что (они были - ред) выпившие, адвокаты говорят, что нет", - сказал глава МВД.

"Но если ты полицейский, если ты государственный служащий, то у тебя есть нормы поведения, которые ты не можешь нарушать, даже если ты сейчас не на службе", - сказал Аваков.

Он также подчеркнул, что в убийстве ребенка 5 подозреваемых.

"По моему мнению, пять подозреваемых в этом убийстве - четверо тех, кто стрелял, а кто именно - определит следствие, может все, может один, чья пуля и т.д., - а также женщина, которая спрятала то ружье и таким образом способствовала сокрытию преступления - это тоже необходимо квалифицировать, но это дело сейчас ГБР", - добавил министр.

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Напомним: