Медведчук заявил, что будет вести переговоры по Донбассу и дальше

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и кум президента РФ Виктор Медведчук заявил, что продолжит вести переговоры с Россией касательно ситуации на Донбассе.

Об этом он написал в Twitter.

"Я буду вести переговоры, чтобы оправдать доверие наших граждан, которые хотят мира", - заявил Медведчук.

Он также сообщил, что его партия идет на внеочередные выборы Верховной Рады, которые запланированы на 21 июля.

"Наша партия идет на выборы, чтобы создать крупную фракцию в парламенте и реализовать Минские соглашения", - пишет глава политического совета "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Напомним: