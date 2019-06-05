Медведчук заявил, что будет вести переговоры по Донбассу и дальше

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Среда, 5 июня 2019, 18:31

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и кум президента РФ Виктор Медведчук заявил, что продолжит вести переговоры с Россией касательно ситуации на Донбассе.

Об этом он написал в Twitter.

"Я буду вести переговоры, чтобы оправдать доверие наших граждан, которые хотят мира", - заявил Медведчук.

Он также сообщил, что его партия идет на внеочередные выборы Верховной Рады, которые запланированы на 21 июля.

"Наша партия идет на выборы, чтобы создать крупную фракцию в парламенте и реализовать Минские соглашения", - пишет глава политического совета  "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Напомним:

  • Ранее российские СМИ распространили информацию, что Медведчук не будет участвовать в международных переговорах по Донбассу при новом президенте Владимире Зеленском.
  • "К моему огромному сожалению, я не вижу смысла представлять интересы команды Зеленского как новой власти", - процитировала Медведчука газета "Взгляд".
  • После этого в Кремле заявили, что сожалеют по поводу Медведчука, который больше не будет представлять Киев на переговорах с Москвой.

Украинская правда

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Темы: Медведчук Донбасс Росcия


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