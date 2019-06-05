Медведчук заявил, что будет вести переговоры по Донбассу и дальше
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Среда, 5 июня 2019, 18:31
Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и кум президента РФ Виктор Медведчук заявил, что продолжит вести переговоры с Россией касательно ситуации на Донбассе.
Об этом он написал в Twitter.
"Я буду вести переговоры, чтобы оправдать доверие наших граждан, которые хотят мира", - заявил Медведчук.
Он также сообщил, что его партия идет на внеочередные выборы Верховной Рады, которые запланированы на 21 июля.
"Наша партия идет на выборы, чтобы создать крупную фракцию в парламенте и реализовать Минские соглашения", - пишет глава политического совета "Оппозиционной платформы - За жизнь".
Напомним:
- Ранее российские СМИ распространили информацию, что Медведчук не будет участвовать в международных переговорах по Донбассу при новом президенте Владимире Зеленском.
- "К моему огромному сожалению, я не вижу смысла представлять интересы команды Зеленского как новой власти", - процитировала Медведчука газета "Взгляд".
- После этого в Кремле заявили, что сожалеют по поводу Медведчука, который больше не будет представлять Киев на переговорах с Москвой.
Украинская правда
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