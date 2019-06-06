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Мать школьницы оспаривает новую редакцию украинского правописания в суде

Четверг, 6 июня 2019, 00:43

В Окружной административный суд города Киева поступил иск к Кабинету Министров Украины об обжаловании новой редакции украинского правописания.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Истица, которая действует в интересах своих дочери - ученицы 7-го класса, просит суд признать противоправным и недействительным Постановление Кабинета Министров Украины №427 от 22 мая 2019 "Вопросы украинского правописания".

По мнению истицы, Правительство, принимая изменения в правописания, действовало за пределами своих полномочий и не учло реального состояния развития украинского языка, что затруднит ее изучение и грамотное использование.

Сейчас решается вопрос об открытии производства по административному делу.

Напоминаем:

  • 22 мая Кабинет министров Украины одобрил обновленное украинское правописание в новой редакции, которое заменит редакцию 1992 года.
  • Новая редакция украинскогоправописания официально начало действовать 3 июня. С этого момента рекомендуется применять нормы и правила новой редакции правописания во всех сферах общественной жизни.
  • В то же время, в Министерстве образования и науки Украины отметили, что в ближайшие 5 лет вопросы на ВНО будут касаться только тех норм, которые не изменились.

Темы: судязыкКабинет министров
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