Мать школьницы оспаривает новую редакцию украинского правописания в суде
Четверг, 6 июня 2019, 00:43
В Окружной административный суд города Киева поступил иск к Кабинету Министров Украины об обжаловании новой редакции украинского правописания.
Об этом сообщает пресс-служба суда.
Истица, которая действует в интересах своих дочери - ученицы 7-го класса, просит суд признать противоправным и недействительным Постановление Кабинета Министров Украины №427 от 22 мая 2019 "Вопросы украинского правописания".
По мнению истицы, Правительство, принимая изменения в правописания, действовало за пределами своих полномочий и не учло реального состояния развития украинского языка, что затруднит ее изучение и грамотное использование.
Сейчас решается вопрос об открытии производства по административному делу.
Напоминаем:
- 22 мая Кабинет министров Украины одобрил обновленное украинское правописание в новой редакции, которое заменит редакцию 1992 года.
- Новая редакция украинскогоправописания официально начало действовать 3 июня. С этого момента рекомендуется применять нормы и правила новой редакции правописания во всех сферах общественной жизни.
- В то же время, в Министерстве образования и науки Украины отметили, что в ближайшие 5 лет вопросы на ВНО будут касаться только тех норм, которые не изменились.