Мать школьницы оспаривает новую редакцию украинского правописания в суде

В Окружной административный суд города Киева поступил иск к Кабинету Министров Украины об обжаловании новой редакции украинского правописания.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Истица, которая действует в интересах своих дочери - ученицы 7-го класса, просит суд признать противоправным и недействительным Постановление Кабинета Министров Украины №427 от 22 мая 2019 "Вопросы украинского правописания".

По мнению истицы, Правительство, принимая изменения в правописания, действовало за пределами своих полномочий и не учло реального состояния развития украинского языка, что затруднит ее изучение и грамотное использование.

Сейчас решается вопрос об открытии производства по административному делу.

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