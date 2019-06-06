Луценко о снятии блокады с ОРДЛО: Это подпадает под статью о финансировании терроризма

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что торговля с предприятиями на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей возможна только при их регистрации и уплате налогов в Украине, как это было до 2017 года.

Об этом он написал в блоге "Украинской правды".

"После того, как террористы "национализировали" украинскую государственную и частную собственность на территории ОРДЛО, идея снять экономическую блокаду означает легализацию выплаты налогов террористическим образованием и перекладывание социальных и коммунальных расходов псевдореспублик на украинский бюджет", - заявил глава ГПУ

"Такая торговля будет криминалом, что подпадает под статью 258-5 Уголовного кодекса Украины о финансировании терроризма", - добавил Луценко.

Напомним: