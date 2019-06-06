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Луценко о снятии блокады с ОРДЛО: Это подпадает под статью о финансировании терроризма

Четверг, 6 июня 2019, 11:18

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что торговля с предприятиями на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей возможна только при их регистрации и уплате налогов в Украине, как это было до 2017 года.

Об этом он написал в блоге "Украинской правды".

"После того, как террористы "национализировали" украинскую государственную и частную собственность на территории ОРДЛО, идея снять экономическую блокаду означает легализацию выплаты налогов террористическим образованием и перекладывание социальных и коммунальных расходов псевдореспублик на украинский бюджет", - заявил глава ГПУ

"Такая торговля будет криминалом, что подпадает под статью 258-5 Уголовного кодекса Украины о финансировании терроризма", - добавил Луценко.

Напомним:

  • Трехсторонняя контактная группа по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе на следующем заседании обсудит предложение экс-президента Леонида Кучмы снять экономическую блокаду с оккупированных территории Донецкой и Луганской областей.
  • Экс-президент Петр Порошенко выразил обеспокоенность по поводу рассмотрения в Минске возможности снять экономическую блокаду с оккупированных территорий Донбасса.
  • В марте 2017 Петр Порошенко заявлял об угрозе атаманщины и анархии, комментируя блокаду Донбасса представителями "Самопомощи". Он назвал организаторов блокады мастерами пиара.
    Они обманывали общество. Какая блокада, когда там дырка на границе, в том числе с РФ в сотни километров. На самом деле все это оказалось спецоперацией, чтобы вытолкнуть оккупированные районы Донбасса в РФ", - сказал Порошенко.

Украинская правда

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Темы: ЛуценкоГенпрокуратураОРДЛОтерроризмФаина
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