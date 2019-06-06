Климкин прокомментировал отказ Рады отправить его в отставку

2060 просмотров
Четверг, 6 июня 2019, 13:46

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что просил депутатов поддержать его заявление об отставке, но не собирается прятаться под стол и будет работать, пока продолжается "переходный период".

Об этом он сказал в эфире телеканала "112.Украина".

"Я искренне хочу это сделать. Считаю, что это является нормальной, европейской, политической культурой, когда появляется новый президент, команда спокойно уходит в отставку", - сказал глава МИД.

По его словам, он готов сотрудничать и помогать, поскольку у него есть сеть связей и понимание определенных процессов.

"Все же призываю депутатов положительно рассмотреть мое заявление", - подчеркнул Климкин.

Он добавил, что будет работать "в переходный период" и не собирается прятаться под стол от ответственности.

При этом министр добавил, что в будущем не собирается покидать внешнюю политику, но хочет переориентироваться на внутренние процессы, чтобы "сделать реальное сотрясение" и "драйв".

Напомним:

  • 6 июня Верховная Рада провалила голосование за увольнение министра иностранных дел Павла Климкина.
  • 21 апреля 2019 прошел второй тур президентских выборов, в котором победил Владимир Зеленский.
  • 17 мая Климкин сообщил, что написал заявление об отставке.
  • Министр сказал, что собирается баллотироваться в Верховную Раду.

Яна Миланова, УП

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Климкин МИД Верховная Рада отставка


powered by lun.ua
Материалы по теме
Комитет рассмотрел увольнение Полторака, Грицака и Климкина 5 июня 2019, 18:00
МИД требует от дружественных стран давить на РФ в отношении моряков 1 июня 2019, 22:08
Климкин анонсировал возобновление переговоров ТКГ в Минске 1 июня 2019, 06:54
Все новости
Главные новости
Верховная Рада отказалась увольнять Климкина
Хищение "Межигорья": Ющенко уже приходил в ГПУ после подозрения
Ценов, который уехал на Донбасс из-за убийства ребенка, возглавит полицию ООС
Рада приняла закон, предусматривающий процедуру импичмента
Все новости
здоровье

Бронхиальная астма: симптомы, группы риска, профилактика

здоровье

9 причин не забывать пить воду

здоровье

6 способов избежать кишечных инфекций и не отравиться

Поиск по сайту
Архив
Весь архів