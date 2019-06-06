Климкин прокомментировал отказ Рады отправить его в отставку
Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что просил депутатов поддержать его заявление об отставке, но не собирается прятаться под стол и будет работать, пока продолжается "переходный период".
Об этом он сказал в эфире телеканала "112.Украина".
"Я искренне хочу это сделать. Считаю, что это является нормальной, европейской, политической культурой, когда появляется новый президент, команда спокойно уходит в отставку", - сказал глава МИД.
По его словам, он готов сотрудничать и помогать, поскольку у него есть сеть связей и понимание определенных процессов.
"Все же призываю депутатов положительно рассмотреть мое заявление", - подчеркнул Климкин.
Он добавил, что будет работать "в переходный период" и не собирается прятаться под стол от ответственности.
При этом министр добавил, что в будущем не собирается покидать внешнюю политику, но хочет переориентироваться на внутренние процессы, чтобы "сделать реальное сотрясение" и "драйв".
Напомним:
- 6 июня Верховная Рада провалила голосование за увольнение министра иностранных дел Павла Климкина.
- 21 апреля 2019 прошел второй тур президентских выборов, в котором победил Владимир Зеленский.
- 17 мая Климкин сообщил, что написал заявление об отставке.
- Министр сказал, что собирается баллотироваться в Верховную Раду.