Климкин прокомментировал отказ Рады отправить его в отставку

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что просил депутатов поддержать его заявление об отставке, но не собирается прятаться под стол и будет работать, пока продолжается "переходный период".

Об этом он сказал в эфире телеканала "112.Украина".

"Я искренне хочу это сделать. Считаю, что это является нормальной, европейской, политической культурой, когда появляется новый президент, команда спокойно уходит в отставку", - сказал глава МИД.

По его словам, он готов сотрудничать и помогать, поскольку у него есть сеть связей и понимание определенных процессов.

"Все же призываю депутатов положительно рассмотреть мое заявление", - подчеркнул Климкин.

Он добавил, что будет работать "в переходный период" и не собирается прятаться под стол от ответственности.

При этом министр добавил, что в будущем не собирается покидать внешнюю политику, но хочет переориентироваться на внутренние процессы, чтобы "сделать реальное сотрясение" и "драйв".

Напомним: