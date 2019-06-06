Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Народный фронт просит Зеленского созвать СНБО

Четверг, 6 июня 2019, 14:08

Фракция "Народный фронт" обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с предложением созвать заседание СНБО, чтобы обсудить восстановление территориальной целостности Украины.

Глава фракции Максим Бурбак заявил об этом в ходе выступления в Раде 6 июня.

По мнению Бурбака, заявления Трехсторонней контактной группы по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе, прозвучавшие 5 июня в Минске, были "странными".

"Фракция Народного фронта обращается к президенту безотлагательно созвать Совет национальной безопасности и обороны, чтобы обсудить вопросы восстановления территориальной целостности Украины и условия такого восстановления. Такие договоренности (в Минске - УП) могут быть исключительно на украинских условиях", - сказал Максим Бурбаки.

Напомним:

  • На следующем заседании в Минске ТКГ обсудит предложение экс-президента Леонида Кучмы снять экономическую блокаду с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
  • По мнению экс-президента Петра Порошенко, "украинская сторона станет на колени", если снимет блокаду с оккупированных территорий.
  • Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что снятие блокады с ОРДЛО подпадает под статью о финансировании терроризма.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: СНБОНародный фронтЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Все новости...
СНБО
Брокер mono invest Exante попал под санкции СНБО: инвесторам предлагают немедленно закрыть счета
За коррупцию в судах будет светить до 15 лет: Зеленский подписал указ
Зеленский и СНБО дали месяц, чтобы местные власти навели порядок с укрытиями
Последние новости
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
Все новости...
Реклама: