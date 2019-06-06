Народный фронт просит Зеленского созвать СНБО
Фракция "Народный фронт" обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с предложением созвать заседание СНБО, чтобы обсудить восстановление территориальной целостности Украины.
Глава фракции Максим Бурбак заявил об этом в ходе выступления в Раде 6 июня.
По мнению Бурбака, заявления Трехсторонней контактной группы по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе, прозвучавшие 5 июня в Минске, были "странными".
"Фракция Народного фронта обращается к президенту безотлагательно созвать Совет национальной безопасности и обороны, чтобы обсудить вопросы восстановления территориальной целостности Украины и условия такого восстановления. Такие договоренности (в Минске - УП) могут быть исключительно на украинских условиях", - сказал Максим Бурбаки.
Напомним:
- На следующем заседании в Минске ТКГ обсудит предложение экс-президента Леонида Кучмы снять экономическую блокаду с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
- По мнению экс-президента Петра Порошенко, "украинская сторона станет на колени", если снимет блокаду с оккупированных территорий.
- Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что снятие блокады с ОРДЛО подпадает под статью о финансировании терроризма.