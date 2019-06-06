Народный фронт просит Зеленского созвать СНБО

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Четверг, 6 июня 2019, 14:08

Фракция "Народный фронт" обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с предложением созвать заседание СНБО, чтобы обсудить восстановление территориальной целостности Украины.

Глава фракции Максим Бурбак заявил об этом в ходе выступления в Раде 6 июня.

По мнению Бурбака, заявления Трехсторонней контактной группы по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе, прозвучавшие 5 июня в Минске, были "странными".

"Фракция Народного фронта обращается к президенту безотлагательно созвать Совет национальной безопасности и обороны, чтобы обсудить вопросы восстановления территориальной целостности Украины и условия такого восстановления. Такие договоренности (в Минске - УП) могут быть исключительно на украинских условиях", - сказал Максим Бурбаки.

Напомним:

  • На следующем заседании в Минске ТКГ обсудит предложение экс-президента Леонида Кучмы снять экономическую блокаду с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
  • По мнению экс-президента Петра Порошенко, "украинская сторона станет на колени", если снимет блокаду с оккупированных территорий.
  • Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что снятие блокады с ОРДЛО подпадает под статью о финансировании терроризма.

Украинская правда

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Темы: СНБО Народный фронт Зеленский


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