Народный фронт просит Зеленского созвать СНБО

Фракция "Народный фронт" обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с предложением созвать заседание СНБО, чтобы обсудить восстановление территориальной целостности Украины.

Глава фракции Максим Бурбак заявил об этом в ходе выступления в Раде 6 июня.

По мнению Бурбака, заявления Трехсторонней контактной группы по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе, прозвучавшие 5 июня в Минске, были "странными".

"Фракция Народного фронта обращается к президенту безотлагательно созвать Совет национальной безопасности и обороны, чтобы обсудить вопросы восстановления территориальной целостности Украины и условия такого восстановления. Такие договоренности (в Минске - УП) могут быть исключительно на украинских условиях", - сказал Максим Бурбаки.

Напомним: