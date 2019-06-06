Кучма: Нет никакой экономической блокады Донбасса

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Четверг, 6 июня 2019, 17:14

Донбасс не находится в экономической блокаде, есть только утвержденное СНБО временное ограничение на перемещение товаров.

Об этом на брифинге в четверг 6 июня заявил Леонид Кучма, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе.

"Нет никакой экономической блокады. Почитайте решение Совета национальной безопасности и обороны и затем указ Порошенко. Это временное запрещение перемещения грузов через линию столкновения. Какая это блокада? Мы хорошо знаем, что сотни, тысячи людей пересекают контрольные пункты. 50 килограмм каждому разрешается нести с собой", - сказал Кучма.

Напомним:

  • ТКГ на следующем заседании в Минске обсудит предложение Кучмы снять экономическую блокаду с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
  • По мнению экс-президента Петра Порошенко, "украинская сторона станет на колени", если снимет блокаду с оккупированных территорий.
  • Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что снятие блокады с ОРДЛО подпадает под статью о финансировании терроризма.

Украинская правда

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Темы: Кучма Минские соглашения блокада


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