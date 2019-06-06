Кучма: Нет никакой экономической блокады Донбасса

Донбасс не находится в экономической блокаде, есть только утвержденное СНБО временное ограничение на перемещение товаров.

Об этом на брифинге в четверг 6 июня заявил Леонид Кучма, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе.

"Нет никакой экономической блокады. Почитайте решение Совета национальной безопасности и обороны и затем указ Порошенко. Это временное запрещение перемещения грузов через линию столкновения. Какая это блокада? Мы хорошо знаем, что сотни, тысячи людей пересекают контрольные пункты. 50 килограмм каждому разрешается нести с собой", - сказал Кучма.

Напомним: