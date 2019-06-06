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Полиция задержала машину с активистами, которые ехали на суд по Гандзюк – активисты

Четверг, 6 июня 2019, 20:05

Полиция задержала авто, на котором активисты из Днепра ехали на суд по делу об убийстве Екатерины Гандзюк.

Об этом пишет в Facebook сообщество "Кто заказал Катю Гандзюк?".

"Полиция следила за автомобилем, на котором из Днепра ехали активисты на суд по делу об убийстве Екатерины Гандзюк. Авто остановили и задержали, также изымали "на экспертизу", а фактически украли, личные вещи", - возмущаются активисты.

По их словам, все изъятые вещи являются законными, находятся в свободной продаже и не являются запрещенными к перевозке. Это пиротехнические фаера, газовый баллончик, перочинный нож и два шумовых (стартовых) пистолета.

"Особенно оживленно искали баннер "AvakOFF", который активисты изготовили на акцию два дня назад", - отмечают авторы поста.

Они рассказали также, что месяц назад уже были выявлены факты слежки за активистами со стороны руководства уголовного розыска Днепра. Также были задержания и обыски активистов, во время которых "не обнаружили ничего незаконного".

Напомним:

В четверг, 6 июня, Покровский райсуд Днепропетровской области утвердил сделку со следствием обвиняемых в нападении на общественного деятеля Екатерину Гандзюк и назначил им наказание от 3 до 6,5 лет тюрьмы.

Украинская правда

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Темы: нападение на Гандзюкубийствоактивистыполиция
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