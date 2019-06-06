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Убийство Гандзюк: суд вынес приговор исполнителям

Четверг, 6 июня 2019, 16:28
Убийство Гандзюк: суд вынес приговор исполнителям

Покровский райсуд Днепропетровской области утвердил сделку со следствием обвиняемых в нападении на общественную активистку Екатерину Гандзюк и назначил им наказание.

Решение суда зачитали на заседании 6 июня.

Координатора нападения на Гандзюк Сергея Торбина, а непосредственно напавшего на активистку Никиту Грабчука - на 6 лет тюрьмы.

Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский получили приговор - 4 года заключения, Виктор Горбунов - 3 года.

Всех обвиняемых обязали уплатить 50 тыс. грн на покрытие судебных издержек.

Приговор вступит в силу после того, как истечет 30-дневный срок на его обжалование. До тех пор все осужденные и далее будут находиться под стражей.

Всех фигурантов обвинили в нанесении умышленных тяжелых телесных повреждений, опасных для жизни, совершенном способом, носящим характер особого мучения, с целью запугивания потерпевшего по заказу и по предварительному сговору лиц, повлекшего смерть жертвы.

"Это имеет признаки тяжелых телесных повреждений. Наступление смерти Гандзюк находится в непосредственной причинно-следственной связи с полученными химическими ожогами от кислоты", - цитирует обвинительный акт "Центр информации о правах человека".

Обвиняемые ранее признали свою вину, а прокуратура изменила им подозрение с убийства на умышленное нанесение тяжелых телесных повреждений.

По данным обвинения, Сергей Торбин по заказу лиц, имена которых не назывались, склонил других обвиняемых - Никиту Грабчука, Владимира Васяновича, Вячеслава Вишневского и Виктора Горбунова - к участию в покушении.

Напомним:

  • 3 июня все пятеро обвиняемых в покушении на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк признали свою вину и пошли на сделку со следствием.
  • В мае полиция задержала 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк. Это Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.
  • 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на Екатерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами, а через 3 месяца умерла в больнице после многочисленных операций.

Украинская правда

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Темы: нападение на Гандзюк
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