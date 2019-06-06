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Зеленский предоставил президентский самолет для возвращения детей из Грузии

Четверг, 6 июня 2019, 21:48
Зеленский предоставил президентский самолет для возвращения детей из Грузии

Президент Владимир Зеленский поручил Госуправлению делами предоставить самолет для доставки в Украину из Грузии десяти детей, мать которых арестовали по подозрению в торговле людьми.

Об этом говорится в распоряжении главы государства №59/2019-рп.

"Государственному управлению делами обеспечить в установленном порядке перевозку из Грузии в Украину самолетом Государственного авиационного предприятия "Украина" лишенных родительской опеки десяти детей, являющихся гражданами Украины", - отмечается в документе.

Сопровождать детей Зеленский поручил уполномоченному президента по правам ребенка Николаю Кулебе, уполномоченным представителям Ярмолинецкой районной государственной администрации Хмельницкой области и другим сопровождающим лицам.

Также ГУД должно оплатить доставку.

По информации пресс-службы президента, дети вернутся в Украину в ночь с 6 на 7 июня, самолет за ними уже вылетел.

Напомним:

  • В конце апреля стало известно, что в Грузии задержали гражданку Украины.
  • По сообщению МВД Грузии, женщина планировала провезти на территорию Абхазии 10 малолетних детей, против нее начато уголовное дело по ч.1 ст.143 УК Грузии "торговля людьми".
  • СМИ сообщали, что трех детей женщина родила сама, а еще семеро в 2017 и 2018 годах родились в Киеве от суррогатных матерей.
  • Детей доставили в больницу с признаками пищевой интоксикации, позже 4 подростков доставили в Тбилиси, 4 детей находились в кутаисском отделении социальной службы, еще двое продолжали лечение в клинике. 
  • Заседание суда по делу задержанной гражданки Украины состоится 20 июня.
  • В конце концов грузинская сторона решила вернуть 10 детей в Украину.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийдетиГрузия
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