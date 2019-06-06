Зеленский предоставил президентский самолет для возвращения детей из Грузии

Президент Владимир Зеленский поручил Госуправлению делами предоставить самолет для доставки в Украину из Грузии десяти детей, мать которых арестовали по подозрению в торговле людьми.

Об этом говорится в распоряжении главы государства №59/2019-рп.

"Государственному управлению делами обеспечить в установленном порядке перевозку из Грузии в Украину самолетом Государственного авиационного предприятия "Украина" лишенных родительской опеки десяти детей, являющихся гражданами Украины", - отмечается в документе.

Сопровождать детей Зеленский поручил уполномоченному президента по правам ребенка Николаю Кулебе, уполномоченным представителям Ярмолинецкой районной государственной администрации Хмельницкой области и другим сопровождающим лицам.

Также ГУД должно оплатить доставку.

По информации пресс-службы президента, дети вернутся в Украину в ночь с 6 на 7 июня, самолет за ними уже вылетел.

Напомним: