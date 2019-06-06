Зеленский предоставил президентский самолет для возвращения детей из Грузии
Президент Владимир Зеленский поручил Госуправлению делами предоставить самолет для доставки в Украину из Грузии десяти детей, мать которых арестовали по подозрению в торговле людьми.
Об этом говорится в распоряжении главы государства №59/2019-рп.
"Государственному управлению делами обеспечить в установленном порядке перевозку из Грузии в Украину самолетом Государственного авиационного предприятия "Украина" лишенных родительской опеки десяти детей, являющихся гражданами Украины", - отмечается в документе.
Сопровождать детей Зеленский поручил уполномоченному президента по правам ребенка Николаю Кулебе, уполномоченным представителям Ярмолинецкой районной государственной администрации Хмельницкой области и другим сопровождающим лицам.
Также ГУД должно оплатить доставку.
По информации пресс-службы президента, дети вернутся в Украину в ночь с 6 на 7 июня, самолет за ними уже вылетел.
Напомним:
- В конце апреля стало известно, что в Грузии задержали гражданку Украины.
- По сообщению МВД Грузии, женщина планировала провезти на территорию Абхазии 10 малолетних детей, против нее начато уголовное дело по ч.1 ст.143 УК Грузии "торговля людьми".
- СМИ сообщали, что трех детей женщина родила сама, а еще семеро в 2017 и 2018 годах родились в Киеве от суррогатных матерей.
- Детей доставили в больницу с признаками пищевой интоксикации, позже 4 подростков доставили в Тбилиси, 4 детей находились в кутаисском отделении социальной службы, еще двое продолжали лечение в клинике.
- Заседание суда по делу задержанной гражданки Украины состоится 20 июня.
- В конце концов грузинская сторона решила вернуть 10 детей в Украину.