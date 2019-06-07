Путин пока не планирует контактировать с Зеленским – Песков

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Пятница, 7 июня 2019, 10:57

Российский президент Владимир Путин пока не планирует встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом заявил пресс-секретарь главы президента РФ Дмитрий Песков, пишет российское издание ТАСС.

"Пока в планах нет", - ответил Песков на вопрос о встрече.

По  его словам, из Украины звучат разные заявления, но в Кремле не "видят конкретики" и не понимают, что имеет в виду официальный Киев.

"Мы живем во время легких способов распространения разных заявлений, но судить надо по делам", - сказал Песков.

Он добавил, что после того, как в Кремле полностью сформулируют "понимание того, что действительно имеет в виду Киев в плане выполнения минских договоренностей, в плане нормализации двусторонних отношений, тогда уже можно будет говорить о чем-то конкретном".

"Пока никакой конкретики нет", - заявил Песков.

Напомним:

  • За прошедшие сутки боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня, 2 украинских военных получили ранения. С начала текущих суток оккупанты 7 раз обстреляли позиции ООС, 2 военнослужащих погибли, 4 - получили ранения, еще 4 - травмированы.
  • Зеленский считает, что артиллерийские обстрелы на Донбассе в ночь на 7 июня свидетельствуют о потере Россией контроля над наемниками.
  • 4 июня боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня, 2 украинских военных погибли, еще 3 - получили ранения.
  • Еще раньше в начале недели оккупанты 4 раза обстреливали украинские позиции, погиб 1 военнослужащий ОС.
  • 4 июня в Брюсселе президент Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с Россией и выполнению Минских договоренностей.
  • 5 июня представитель Украины в ТКГ в Минске по становлению мира на Донбассе Леонид Кучма заявил о необходимости прописать в новых договоренностях о "режиме тишины" в зоне вооруженного конфликта норму "не стрелять в ответ".

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Темы: Путин Зеленский Росcия Украина


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