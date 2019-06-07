Путин пока не планирует контактировать с Зеленским – Песков

Российский президент Владимир Путин пока не планирует встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет российское издание ТАСС.

"Пока в планах нет", - ответил Песков на вопрос о встрече.

По его словам, из Украины звучат разные заявления, но в Кремле не "видят конкретики" и не понимают, что имеет в виду официальный Киев.

"Мы живем во время легких способов распространения разных заявлений, но судить надо по делам", - сказал Песков.

Он добавил, что после того, как в Кремле полностью сформулируют "понимание того, что действительно имеет в виду Киев в плане выполнения минских договоренностей, в плане нормализации двусторонних отношений, тогда уже можно будет говорить о чем-то конкретном".

"Пока никакой конкретики нет", - заявил Песков.

Напомним: