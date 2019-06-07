Экс-глава Хозсуда времен Януковича отсудил себе статус и часть имущества

Бывший председатель Высшего хозяйственного суда Украины времен президентства Виктора Януковича Виктор Татьков окончательно вернул себе статус судьи, а с части элитного имущества его близкого окружения сняли арест.

Об этом говорится в сюжете программа "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект Радио Свобода и телеканала "UA: Первый") – "Реванш судьи Татькова".

Точку в деле поставила Большая палата Верховного суда. 4 июня она признала незаконным и отменила постановление Верховной Рады об увольнении Виктора Татькова с должности судьи Высшего хозсуда.

Подчеркивается, что решение Большой палаты Верховного суда является окончательным и не подлежит обжалованию.

По словам юристов, Татьков таким образом восстановился в статусе судьи и вернул судейскую неприкосновенность.

Поэтому следствию будет труднее вести расследование в отношении Татькова. Ведь теперь для задержания Татькова, взятия его под стражу или ареста им нужно будет получить еще согласие Высшего совета правосудия.

Напомним: