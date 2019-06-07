Экс-глава Хозсуда времен Януковича отсудил себе статус и часть имущества
Бывший председатель Высшего хозяйственного суда Украины времен президентства Виктора Януковича Виктор Татьков окончательно вернул себе статус судьи, а с части элитного имущества его близкого окружения сняли арест.
Об этом говорится в сюжете программа "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект Радио Свобода и телеканала "UA: Первый") – "Реванш судьи Татькова".
Точку в деле поставила Большая палата Верховного суда. 4 июня она признала незаконным и отменила постановление Верховной Рады об увольнении Виктора Татькова с должности судьи Высшего хозсуда.
Подчеркивается, что решение Большой палаты Верховного суда является окончательным и не подлежит обжалованию.
По словам юристов, Татьков таким образом восстановился в статусе судьи и вернул судейскую неприкосновенность.
Поэтому следствию будет труднее вести расследование в отношении Татькова. Ведь теперь для задержания Татькова, взятия его под стражу или ареста им нужно будет получить еще согласие Высшего совета правосудия.
Напомним:
- 29 сентября 2016 года Верховная Рада уволила Татькова с должности судьи по закону о люстрации.
- 17 октября Генпрокуратура сообщила о подозрении Татькову и его заместителю Артуру Емельянову в незаконном вмешательстве в автоматизированную систему распределения дел.
- Весной 2018 года стал известно, что экс-глава Высшего хозяйственного суда Виктор Татьков попросил убежища в Австрии.
- В июне 2018 года Генеральная прокуратура заявляла, что принимает меры для экстрадиции Татькова, но констатировала, что "процедура усложнилась".
- 30 ноября 2018 года суд признал незаконным увольнение Татькова.
- Ранее журналисты выяснили, что на родственников и неимущих друзей экс-председателя Высшего хозяйственного суда записано около сотни объектов недвижимости в Украине и с десяток в Испании.