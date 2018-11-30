Верховный суд признал незаконным увольнение скандального судьи Татькова

Кассационный административный суд Верховного суда удовлетворил иск экс-судьи Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова к Верховной Раде о признании незаконным постановления об освобождении его от должности судьи.

Такое решение было принято на заседании 30 ноября, сообщил "Украинской правде" адвокат Татькова Павел Попков.

"Иск удовлетворен. О восстановлении в должности речи не идет, речь идет только формально о том, что постановление отменено. Более того, решение не вступило в силу, Верховная Рада подаст апелляционную жалобу", – отметил адвокат.

По его словам, такое решение "было ожидаемым, так как аналогичные постановления Верховной Рады уже были отменены в суде".

Попков настаивает, что парламент голосовал за освобождение Татькова от должности с нарушением регламента Верховной Рады, с нарушением порядка голосования, с нарушением правил о личном голосовании, то есть "кнопкодавством".

Татьков, по словам защитника, подал иск, чтобы "восстановить нарушенные права".

Теперь у Верховной Рады есть 30 дней для подачи апелляции.

На вопрос, можно ли будет говорить о фактическом восстановлении в должности, если решение суда вступит в силу, Попков ответил, что вопрос является дискуссионным. Он добавил, что суд, в котором работал Татьков, сейчас расформирован.

29 сентября 2016 года Верховная Рада уволила Татькова с должности судьи, так как он подпадает под действие закона "Об очищении власти" (о люстрации).

17 октября Генпрокуратура сообщила о подозрении Татькову и его заместителю Артуру Емельянову в незаконном вмешательстве в автоматизированную систему распределения дел.

Весной 2018 года стал известно, что экс-глава Высшего хозяйственного суда Виктор Татьков попросил убежища в Австрии.

В июне Генеральная прокуратура заявляла, что принимает меры для экстрадиции Татькова, но констатировала, что "процедура усложнилась".

Расследование журналистов программы "Схемы" выяснило, что на родственников и неимущих друзей экс-председателя Высшего хозяйственного суда записано около сотни объектов недвижимости в Украине и с десяток в Испании.