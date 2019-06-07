Путин о Зеленском: одно дело играть, другое дело быть кем-то
Президент России Владимир Путин отозвался о президенте Украины Владимире Зеленском как о хорошем актере, но при этом отметил, что для того чтобы быть президентом, "нужны другие качества".
Об этом Путин сказал на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге, сообщают российские СМИ.
На вопрос из зала, возможна ли его встреча с Зеленским, президент РФ ответил, что хочет познакомиться с украинским президентом и похвалил его актерские способности.
"Судя по всему, он хороший актер. Но одно дело кого-то играть, а другое дело - быть кем-то", - сказал Путин.
При этом он добавил, что актеру нужен талант, а президенту - другие качества.
"И там, и там надо быть убедительным, это действительно талант. А для того, чтобы заниматься государственными делами, нужны другие качества", - отметил Путин.
Напомним:
- В пятницу 7 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин пока не планирует встречи с Зеленским.
- За прошедшие сутки 2 украинских военных получили ранения. С начала текущих суток 2 военнослужащих погибли, 4 получили ранения, еще 4 травмированы. Зеленский считает, что артиллерийские обстрелы на Донбассе в ночь на 7 июня свидетельствуют о потере Россией контроля над наемниками.
- 5 июня представитель Украины в ТКГ в Минске по становлению мира на Донбассе Леонид Кучма предложил прописать в новых договоренностях о "режиме тишины" в зоне вооруженного конфликта норму "не стрелять в ответ".
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