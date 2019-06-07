Путин о Зеленском: одно дело играть, другое дело быть кем-то

Президент России Владимир Путин отозвался о президенте Украины Владимире Зеленском как о хорошем актере, но при этом отметил, что для того чтобы быть президентом, "нужны другие качества".

Об этом Путин сказал на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге, сообщают российские СМИ.

На вопрос из зала, возможна ли его встреча с Зеленским, президент РФ ответил, что хочет познакомиться с украинским президентом и похвалил его актерские способности.

"Судя по всему, он хороший актер. Но одно дело кого-то играть, а другое дело - быть кем-то", - сказал Путин.

При этом он добавил, что актеру нужен талант, а президенту - другие качества.

"И там, и там надо быть убедительным, это действительно талант. А для того, чтобы заниматься государственными делами, нужны другие качества", - отметил Путин.

Напомним: