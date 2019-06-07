Из-за союза с "Оппоблоком" из партии "Видродження" ушел председатель

Глава партии "Видродженння" и сопредседатель ее группы в Верховной Раде Виктор Бондарь заявил, что выходит из политической силы.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Принял решение о выходе из партии Видродження и сложении полномочий председателя партии. Соответствующие документы зарегистрированы в Министерстве юстиции", - пишет политик.

Этот шаг он объяснил тем, что другие члены партии решили объединиться с "Оппозиционным блоком" для совместного похода на выборы Рады, а он не хочет.

"Сегодня мы увидели желание отдельных депутатов и членов партии объединиться с Оппозиционным блоком. Абсолютное большинство депутатов поддерживают мою идею и не вошли в состав этого объединения", - говорит Бондарь.

По его словам, по сути, произошло объединение политиков и капитала юга и востока страны. "Это не мой путь!" - пишет депутат.

Бондарь считает, что в этом предвыборном проекте нет объединения Украины, а есть только региональный проект юго-восточной части Украины.

"Это больше похоже на возрождение Партии регионов и это точно не мой выбор!" - говорит он.

Политик отметил, что президентские выборы предоставили ему возможность открыть много новых лиц и сторонников по всей стране.

"Выборы также показали внутрипартийное нежелание пропускать меня и мою команду в самостоятельное политическое будущее", - жалуется Бондарь.

Напомним: