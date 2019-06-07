"Оппоблок" объединился еще с 4 партиями

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Пятница, 7 июня 2019, 14:36

Партии "Оппозиционный блок", "Партия мира и развития", "Наши", "Возрождение" и "Доверяй делам" объединились перед парламентскими выборами.

Об этом в Facebook сообщил заместитель главы фракции "Оппоблока" Александр Вилкул.

"Мы идем на выборы вместе, чтобы восстановить мир, экономику и вернуть людям достаток", - написал он.

Также Вилкул пообещал провести "реальную" децентрализацию и отменить "антинародные реформы".

По его словам, реализовать это партии могут только вместе.

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Напомним:

  • Ранее сообщалось о возможном объединении "Опозицийногои платформы - За жизнь" с партией "Оппозиционный блок".
  • 6 июня кум Путина Виктор Медведчук заявил, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" будет участвовать в парламентских выборах 21 июля, но без объединения с "Оппозиционным блоком".

Украинская правда

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Темы: Оппозиционный блок виборы


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