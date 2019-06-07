"Оппоблок" объединился еще с 4 партиями
Партии "Оппозиционный блок", "Партия мира и развития", "Наши", "Возрождение" и "Доверяй делам" объединились перед парламентскими выборами.
Об этом в Facebook сообщил заместитель главы фракции "Оппоблока" Александр Вилкул.
"Мы идем на выборы вместе, чтобы восстановить мир, экономику и вернуть людям достаток", - написал он.
Также Вилкул пообещал провести "реальную" децентрализацию и отменить "антинародные реформы".
По его словам, реализовать это партии могут только вместе.
На брифинге представители партий сообщили, что название объединения и партийный список объявят 9 июня на съезде "объединенной политической силы".
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Напомним:
- Ранее сообщалось о возможном объединении "Опозицийногои платформы - За жизнь" с партией "Оппозиционный блок".
- 6 июня кум Путина Виктор Медведчук заявил, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" будет участвовать в парламентских выборах 21 июля, но без объединения с "Оппозиционным блоком".