"Оппоблок" объединился еще с 4 партиями

Партии "Оппозиционный блок", "Партия мира и развития", "Наши", "Возрождение" и "Доверяй делам" объединились перед парламентскими выборами.

Об этом в Facebook сообщил заместитель главы фракции "Оппоблока" Александр Вилкул.

"Мы идем на выборы вместе, чтобы восстановить мир, экономику и вернуть людям достаток", - написал он.

Также Вилкул пообещал провести "реальную" децентрализацию и отменить "антинародные реформы".

По его словам, реализовать это партии могут только вместе.

На брифинге представители партий сообщили, что название объединения и партийный список объявят 9 июня на съезде "объединенной политической силы".

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Напомним: