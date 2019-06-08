Генштаб: Военным не нужно просить разрешение на огонь
Украинские военные имеют разрешение открывать огонь в ответ на агрессию со стороны оккупантов.
Об этом на брифинге заявил заместитель командующего ООС, руководитель группы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы по вопросам мирного урегулирования на Донбассе генерал-майор Богдан Бондар".
"Согласно распоряжению начальника Генштаба, главнокомандующего, командующего ОС и командиров бригад разрешается самостоятельно применять технику и вооружение в случае угрозы жизни или потери территории. После этого не проводится каких-то карательных мер, разборок, так как от этого зависит жизнь и здоровье наших военнослужащих, от этого зависит, в том числе, моральный климат в коллективах, которые выполняют боевые задачи ", - сказал Бондар.
Напоминаем:
- 7 июня враг обстрелял позиции ООС вблизи Новолуганского, в результате чего погибли два воинов и 11 бойцов получили боевые травмы и ранения различной тяжести. В штабе подчеркнули, что как только вражеская батарея проявила себя огнем, объединенными силами были немедленно применены огневые средства поражения в ответ.
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Ранее сообщалось, что Кучма заявил о необходимости прописать в новых договоренностях о "режиме тишины" в зоне вооруженного конфликта норму "не стрелять в ответ".
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Позже Кучма объяснил, что условие "не стрелять" должно касаться исключительно "провокационных обстрелов" с гражданских объектов.