Генштаб: Военным не нужно просить разрешение на огонь

Украинские военные имеют разрешение открывать огонь в ответ на агрессию со стороны оккупантов.

Об этом на брифинге заявил заместитель командующего ООС, руководитель группы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы по вопросам мирного урегулирования на Донбассе генерал-майор Богдан Бондар".

"Согласно распоряжению начальника Генштаба, главнокомандующего, командующего ОС и командиров бригад разрешается самостоятельно применять технику и вооружение в случае угрозы жизни или потери территории. После этого не проводится каких-то карательных мер, разборок, так как от этого зависит жизнь и здоровье наших военнослужащих, от этого зависит, в том числе, моральный климат в коллективах, которые выполняют боевые задачи ", - сказал Бондар.

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