Гриценко задумался, не объединиться ли с Саакашвили
Лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко рассматривает возможность объединения с партией Михеила Саакашвили "Рух новых сил" для совместного участия политсил на досрочных парламентских выборах.
Об этом Гриценко заявил 8 июня.
"Мы уже объединились в единую команду с тремя проукраинскими проевропейскими партиями - "Народный контроль" (Дмитрий Добродомов), "Родная Страна" (Николай Томенко) и "Европейская партия Украины" (Николай Катеринчук). Многие из вас ... предлагают нам объединиться также с партией "Рух Новых сил" Михаила Саакашвили", - отметил Гриценко.
Он напомнил, что "Гражданская позиция" и РНС "были в тесном сотрудничестве на президентских выборах".
"Уверен, что в РНС спустя короткое время могут возникнуть проблемы с полноценным участием в избирательном процессе. ... Хочу выступить с инициативой - объединить усилия опытных принципиальных и прогрессивных лидеров политических сил выступить вместе на парламентских выборах. Тем самым максимально мобилизовать и объединить наших избирателей", - заявил Гриценко.
Съезд партии "Гражданская позиция" назначен на 10 июня.
Напомним,
- 4 июня мэр Киева Виталий Кличко заявил, что пойдет со своей партией "Удар" на досрочные выборы Верховной Рады и предложил экс-президенту Грузии и экс-губернатору Одесской области Михеилу Саакашвили стать главой партии.
- В свою очередь Саакашвили от предложения Кличко отказался.
- 8 июня Саакашвили заявил, что партия "Рух новых сил" идет на выборы в Верховную Раду самостоятельно.
- Ранее Саакашвили призвал однопартийцев из "Руха новых сил" поддержать партию Владимира Зеленского "Слуга народа" на выборах в Верховную Раду.