Гриценко задумался, не объединиться ли с Саакашвили

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Суббота, 8 июня 2019, 17:21

Лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко рассматривает возможность объединения с партией Михеила Саакашвили "Рух новых сил" для совместного участия политсил на досрочных парламентских выборах.

Об этом Гриценко заявил 8 июня.

"Мы уже объединились в единую команду с тремя проукраинскими проевропейскими партиями - "Народный контроль" (Дмитрий Добродомов), "Родная Страна" (Николай Томенко) и "Европейская партия Украины" (Николай Катеринчук). Многие из вас ... предлагают нам объединиться также с партией "Рух Новых сил" Михаила Саакашвили", - отметил Гриценко.

Он напомнил, что "Гражданская позиция" и РНС "были в тесном сотрудничестве на президентских выборах".

"Уверен, что в РНС спустя короткое время могут возникнуть проблемы с полноценным участием в избирательном процессе. ... Хочу выступить с инициативой - объединить усилия опытных принципиальных и прогрессивных лидеров политических сил выступить вместе на парламентских выборах. Тем самым максимально мобилизовать и объединить наших избирателей", - заявил Гриценко.

Съезд партии "Гражданская позиция" назначен на 10 июня.

Украинская правда

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Темы: виборы Гриценко Саакашвили Верховная Рада


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