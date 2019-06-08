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Гриценко задумался, не объединиться ли с Саакашвили

Суббота, 8 июня 2019, 17:21
Гриценко задумался, не объединиться ли с Саакашвили

Лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко рассматривает возможность объединения с партией Михеила Саакашвили "Рух новых сил" для совместного участия политсил на досрочных парламентских выборах.

Об этом Гриценко заявил 8 июня.

"Мы уже объединились в единую команду с тремя проукраинскими проевропейскими партиями - "Народный контроль" (Дмитрий Добродомов), "Родная Страна" (Николай Томенко) и "Европейская партия Украины" (Николай Катеринчук). Многие из вас ... предлагают нам объединиться также с партией "Рух Новых сил" Михаила Саакашвили", - отметил Гриценко.

Он напомнил, что "Гражданская позиция" и РНС "были в тесном сотрудничестве на президентских выборах".

"Уверен, что в РНС спустя короткое время могут возникнуть проблемы с полноценным участием в избирательном процессе. ... Хочу выступить с инициативой - объединить усилия опытных принципиальных и прогрессивных лидеров политических сил выступить вместе на парламентских выборах. Тем самым максимально мобилизовать и объединить наших избирателей", - заявил Гриценко.

Съезд партии "Гражданская позиция" назначен на 10 июня.

Напомним,

  • 4 июня мэр Киева Виталий Кличко заявил, что пойдет со своей партией "Удар" на досрочные выборы Верховной Рады и предложил экс-президенту Грузии и экс-губернатору Одесской области Михеилу Саакашвили стать главой партии.
  • В свою очередь Саакашвили от предложения Кличко отказался
  • 8 июня Саакашвили заявил, что партия "Рух новых сил" идет на выборы в Верховную Раду самостоятельно.
  • Ранее Саакашвили призвал однопартийцев из "Руха новых сил" поддержать партию Владимира Зеленского "Слуга народа" на выборах в Верховную Раду.

Украинская правда

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Темы: виборыГриценкоСаакашвилиВерховная Рада
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