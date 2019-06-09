Планы "партии Зе": отмена неприкосновенности нардепов и конфискация имущества коррупционеров

Первоочередной задачей фракции партии "Слуга народа" в парламенте будет, в частности, отмена депутатской неприкосновенности и введение обязательной конфискации имущества коррупционеров.

Об этом 9 июня заявил председатель партии Дмитрий Разумков, сообщает пресс-служба "СН".

Кроме этого среди задач фракции в ВР будет внедрение механизмов отзыва депутатов, предоставление возможности гражданам влиять на решения власти через референдумы и установление ответственности для чиновников за незаконное обогащение, отметил Разумков.

Предвыборная программа партии "Слуга народа" содержит 16 блоков, которые, как заявляют в СН, намерены реализовать за время каденции в ВР.

В частности, программа содержит блоки "Очищенная, обновленная и ответственная власть", "Уничтожение системной коррупции", "Безопасность и оборона", "Украина в мире", "Справедливый, независимый и доступный суд", "Реформа правоохранительных органов", "Экономическая стратегия", "Лучшие условия для бизнеса", "Реформирование социальной сферы", "Реформирование социальной сферы", "Инновационная экономика", "Энергетика и тарифообразование", "Инфраструктура", "Защита окружающей среды", "Образование и наука", "Доступна медицина", "Национальная идентичность и гражданское согласие".

дополняется