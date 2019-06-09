Планы "партии Зе": отмена неприкосновенности нардепов и конфискация имущества коррупционеров

Первоочередной задачей фракции партии "Слуга народа" в парламенте будет, в частности, отмена депутатской неприкосновенности и введение обязательной конфискации имущества коррупционеров.

Об этом 9 июня заявил председатель партии Дмитрий Разумков, сообщает пресс-служба "СН".

Кроме этого среди задач фракции в ВР будет внедрение механизмов отзыва депутатов, предоставление возможности гражданам влиять на решения власти через референдумы и установление ответственности для чиновников за незаконное обогащение, отметил Разумков.

Предвыборная программа партии "Слуга народа" содержит 16 блоков, которые она намерена реализовать за время каденции в ВР.

В частности, в программе присутствуют блоки "Очищенная, обновленная и ответственная власть", "Уничтожение системной коррупции", "Безопасность и оборона", "Украина в мире", "Справедливый, независимый и доступный суд", "Реформа правоохранительных органов", "Экономическая стратегия", "Лучшие условия для бизнеса", "Реформирование социальной сферы", "Реформирование социальной сферы", "Инновационная экономика", "Энергетика и тарифообразование", "Инфраструктура", "Защита окружающей среды", "Образование и наука", "Доступна медицина", "Национальная идентичность и гражданское согласие".

В планах партии - принять законы, необходимые для выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и расширение сотрудничества с ЕС и НАТО, и поддержать инициативы президента по перезагрузке отношений с ближайшими соседями Украины на западе.

"Введем жесткое наказание за коррупцию и хищение в Вооруженных силах и Минобороны, децентрализуем и демонополизирует оборонительные госзакупки, установим расходы на оборону в размере не менее 5% ВВП", - говорится в документе.

Также в СН планируют создать систему информационной реинтеграции жителей оккупированных территорий в Украине, ввести гуманитарную политику, способствовать "культурному, гражданскому и духовному объединению граждан Украины", создать систему поддержки украинского языка и культуры с помощью фискальных стимулов и приоритетного государственного финансирования.

"Упраздним все формульные ценообразования типа "Роттердам+". Введем государственную стратегию оптимизации жилищно-коммунальных тарифов, проведем демонополизацию ключевых отраслей экономики", - говорится в программе партии.

"Проведем аудит функций и сокращение госорганов. Создадим возможность одноразовой легализации капиталов некриминального происхождения по льготной ставке. Введем налог на выведенный капитал, как только для этого возникнут необходимые экономические условия. Примем стратегию постепенного уменьшения единого социального взноса", - говорится в планах партии по улучшению условий для бизнеса.

Кроме этого в партии Зеленского планируют сократить перечень финансовых и хозяйственных преступлений, за которые наступает уголовная ответственность, ввести механизм защиты свидетелей, внедрить неотвратимость наказания для сотрудников полиции, прокуратуры и СБУ за превышение служебных полномочий и законодательно урегулировать право владения оружием.

"Слуга народа" намерена провести всеукраинскую перепись населения и аудит системы социального обеспечения, ввести выборы по пропорциональной системе с открытыми списками и е-голосование, провести децентрализацию власти и "лишить владельцев медиа возможности влиять на то, что говорят или пишут журналисты".

Также партия планирует осуществить "радикальное очищение и перезагрузку прокуратуры" и ввести систему денежного вознаграждения для граждан при выявлении коррупции.

Напомним,