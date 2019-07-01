Верховный суд разрешил Клюеву баллотироваться – адвокат

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Понедельник, 1 июля 2019, 11:58

Кассационный административный суд при Верховном суде разрешил бывшему депутату от "Партии регионов" и бывшему главе Администрации президента Януковича Андрею Клюеву принять участие в досрочных выборах в Верховную Раду 21 июля.

Об этом сообщил адвокат Клюева Юрий Сухов в Facebook.

"Кому-то понравится, а кому-то нет, но Адвокатское объединение "Сухов, Кочан энд барристерс отстояло в Кассационном административном суде при Верховном суде гарантированное Конституцией и законами Украины гражданину Украины Клюеву Андрею Петровичу право на участие в избирательном процессе", – идет речь в сообщении.

По словам адвоката, решение Верховного суда является окончательным.

"Суд не согласился с ЦИК Украины и отменил, как по мне, сепаратистское и конъюнктурное его решение об отказе в регистрации Клюева А.П., постоянно проживающего на территории Украины в г.Донецке, кандидатом в народные депутаты Украины от Либеральной партии Украины в одномандатном избирательном округе №46 на внеочередных выборах 21 июля 2019 года", – говорит адвокат.

Напомним:

  • 23 июня Центральная избирательная комиссия отказалась регистрировать Андрея Клюева кандидатом в нардепы на внеочередных парламентских выборах в связи с тем, что он не проживал на территории Украины в течение последних 5 лет, с 2014 года.
  • "В то же время представитель "Либеральной партии" в ходе заседания ЦИК заявил, что последние 5 лет Клюев проживает в городе Донецк, а Донецк - это украинская территория. Поэтому, по его словам, нет оснований отказывать Клюеву в регистрации кандидатом", - сообщала ОПОРА.

Украинская правда

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Темы: Клюев виборы


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