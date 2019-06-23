Клюев не идет на выборы: ЦИК отказалась регистрировать
Центральная избирательная комиссия отказалась регистрировать Андрея Клюева кандидатом в нардепы на внеочередных парламентских выборах.
О соответствующем решении в ЦИК сообщили 23 июня по итогам заседания комиссии.
"Отказано в регистрации кандидата в народные депутаты Украины Клюева А.П., выдвинутого Либеральной партией Украины в одномандатном избирательном округе № 46 (Донецкая обл. - ред.)", - говорится в сообщении.
О причинах отказа не сообщается.
Решением ЦИК также было отказано в регистрации еще 17 кандидатам в нардепы, выдвинутых в порядке самовыдвижения в ОИО, и кандидатам в народные депутаты Украины, включенных в избирательный список партии "Союз Левых Сил" в общегосударственном многомандатном избирательном округе.
По данным ЦИК, по состоянию на 23 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 1593 кандидатов в народные депутаты Украины, среди которых 1319 баллотируются в порядке самовыдвижения, 274 - от политических партий, и в общегосударственном многомандатном избирательном округе - 1743 кандидатов, включенных в избирательные списки 12 политических партий.
Напомним,
- Внеочередные парламентские выборы назначены на 21 июля 2019 года.
- Полный список кандидатов в депутаты будет обнародован 25 июня.
- Ранее ЦИК отказала нардепу-беглецу Александру Онищенко в регистрации кандидатом в нардепы, поскольку в течение последних 5 лет он не проживал в Украине.
- Онищенко подал в суд на решение ЦИК, и 21 июня Шестой апелляционный админсуд обязал ЦИК зарегистрировать его кандидатом в нардепы по 93-му округу в Киевской области.
- Решение в пользу Онищенко было принято на основании представленных им документов о том, что с 2016 года и по настоящее время Онищенко "находится за пределами государства, т.к. представлял Украину на соревнованиях по конному спорту в статусе всадника".
- 23 июня ЦИК подала апелляционную жалобу на решение Шестого апелляционного админсуда. В комиссии заявили, что считают судебное решение незаконным, необоснованным и вынесенным с неправильным применением норм материального права и нарушением норм процессуального права.
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