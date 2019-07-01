Зеленский просит Гройсмана наказать Климкина

Президент Владимир Зеленский направил премьер-министру Владимиру Гройсману письмо по рассмотрению вопроса о привлечении к дисциплинарной ответственности министра иностранных дел Павла Климкина.

Об этом сообщает сайт главы государства.

По словам руководителя Офиса президента Андрея Богдана, такое решение Зеленский принял в связи с тем, что МИД не проинформировал президента о ноте Министерства иностранных дел Российской Федерации от 25 июня, касающаеся освобождения пленных украинских моряков, и ноту-ответ с украинской стороны.

"Учитывая, что министр иностранных дел лично несет ответственность за состояние дел в порученной ему сфере, считаю необходимым поставить вопрос о проведении дисциплинарного производства в отношении министра иностранных дел Павел Климкин, о результатах которого проинформировать", - говорится в письме Зеленского.

Богдан отметил, что, согласно 102-й и 106-й статей Конституции, президент отвечает за международное направление и определяет внешнюю политику Украины, а согласно положению о Министерстве иностранных дел, министр иностранных дел обязан докладывать главе государства о событиях вроде ноты МИД РФ по 24 моряков.

Глава ОПГ также сообщил, что президент повторно направит в парламент представление об увольнении министра иностранных дел и другие кадровые вопросы.

Напомним: