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Зеленский просит Гройсмана наказать Климкина

Понедельник, 1 июля 2019, 14:08
Зеленский просит Гройсмана наказать Климкина

Президент Владимир Зеленский направил премьер-министру Владимиру Гройсману письмо по рассмотрению вопроса о привлечении к дисциплинарной ответственности министра иностранных дел Павла Климкина.

Об этом сообщает сайт главы государства.

По словам руководителя Офиса президента Андрея Богдана, такое решение Зеленский принял в связи с тем, что МИД не проинформировал президента о ноте Министерства иностранных дел Российской Федерации от 25 июня, касающаеся освобождения пленных украинских моряков, и ноту-ответ с украинской стороны.

"Учитывая, что министр иностранных дел лично несет ответственность за состояние дел в порученной ему сфере, считаю необходимым поставить вопрос о проведении дисциплинарного производства в отношении министра иностранных дел Павел Климкин, о результатах которого проинформировать", - говорится в письме Зеленского.

Богдан отметил, что, согласно 102-й и 106-й статей Конституции, президент отвечает за международное направление и определяет внешнюю политику Украины, а согласно положению о Министерстве иностранных дел, министр иностранных дел обязан докладывать главе государства о событиях вроде ноты МИД РФ по 24 моряков.

Глава ОПГ также сообщил, что президент повторно направит в парламент представление об увольнении министра иностранных дел и другие кадровые вопросы.

Напомним:

  • 27 июня президент Владимир Зеленский выразил возмущение по поводу действий Климкина, который, не посоветовавшись с главой государства, ответил на ноту России относительно пленных моряков.
  • Министр иностранных дел заявил, что его ведомство имело полномочия без согласований с президентом направлять ответ на российскую ноту относительно суда над пленными украинскими моряками.
  • 1 июля министр Климкин заявил, что прекращает работать в должности и уходит в "политический отпуск". Он также отметил, что Украина не попала в российскую ловушку в ситуации с требованиями России по освобождению захваченных украинских моряков.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийКлимкин
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