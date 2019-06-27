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Зеленский набросился на Климкина: ставит под угрозу освобождение моряков

Четверг, 27 июня 2019, 16:40
фото: рбк-україна

Президент Владимир Зеленский выразил возмущение по поводу действий министра иностранных дел Павел Климкин, который, не посоветовавшись с главой государства, ответил на ноту России по пленным морякам.

Об этом Зеленский заявил на брифинге в четверг.

"Я как президент Украины узнаю информацию о наших международных шагах по интернету, а точнее сказать из "Украинской правды". Я сейчас говорю о ноте, которую мы получили от Российской Федерации касательно возвращения наших моряков, и о ноте-ответе, который послал МИД", - очень эмоционально заявил президент.

"Я в глаза не видел наш ответ на ноту РФ, так как господин Климкин не считает необходимым обсуждать такие вопросы с президентом Украины. А это вопрос безопасности страны, вопрос жизни наших граждан, это все является приоритетом каждого президента, любого, нравится он кому-то или нет", - продолжил Зеленский.

По его словам, он узнал от знакомых дипломатов, такие действия МИД "могут поставить под угрозу возвращение наших моряков".

Зеленский говорит, что не понимает, почему Климкин, не посоветовавшись с ним, сделал заявление от всего государства, "когда это компетенция президента".

"Я хочу, чтобы МИД теперь публично объяснил свои действия вам, уважаемые журналисты, а я уже от вас, через вас, может, опять из "Украинской правды", узнаю их ответ", - съязвил глава государства.

Он напомнил, что 26 июня был последний день, когда Украина должны были вернуть пленных моряков.

"У нас все есть: право есть, приговор есть, а моряков - нет. И поэтому я готов и хочу цепляться за что угодно, чтобы вернуть ребят домой", - говорит Зеленский.

Он предложил МИД и Климкину лично направить ноту родителям моряков.

"Я думаю, это будет очень интересно для них - услышать, прочитать. Согласно праву, всем законам и виртуозным вещам дипломатии", - подчеркнул президент.

Он напомнил также, что Верховная Рада блокирует его попытки назначить вместо Климкина Вадима Пристайко.

Напомним:

  • 25 мая 2019 года Трибунал ООН обязал Россию отпустить захваченных моряков.
  • В Кремле отказываются отпускать моряков, заявляя, что вопрос об их судьбе находится за пределами юрисдикции Международного трибунала ООН по морскому праву.
  • 25 июня Россия направила Украине ноту, в которой просит предоставить письменные гарантии участия Украины в продолжении уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством.
  • МИД Украины заявил в ответ, что предложение РФ является циничным и "обостряет спор между Украиной и Россией касательно иммунитетов военных кораблей". "Обращаем внимание Кремля, что для прекращения незаконного преследования украинских моряков и исполнения Приказа Международного трибунала по морскому праву достаточно имеющихся в российском законодательстве механизмов, а также существующих многосторонних международных договоров, участниками которых являются Украина и Россия", - заявили в МИД.
  • 25 ноября 2018 года в Керченском проливе российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. Трое украинских моряков во время атаки россиян получили ранения.
  • "Суды" в Крыму арестовали 24 украинских военных, они были перевезены в российские СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина". 
  • Пленным украинцам предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозит до 6 лет лишения свободы.

Евгений Кизилов, УП

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Темы: ЗеленскийКлимкинморякиРосcияМИД
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