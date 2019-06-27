Зеленский набросился на Климкина: ставит под угрозу освобождение моряков
Президент Владимир Зеленский выразил возмущение по поводу действий министра иностранных дел Павел Климкин, который, не посоветовавшись с главой государства, ответил на ноту России по пленным морякам.
Об этом Зеленский заявил на брифинге в четверг.
"Я как президент Украины узнаю информацию о наших международных шагах по интернету, а точнее сказать из "Украинской правды". Я сейчас говорю о ноте, которую мы получили от Российской Федерации касательно возвращения наших моряков, и о ноте-ответе, который послал МИД", - очень эмоционально заявил президент.
"Я в глаза не видел наш ответ на ноту РФ, так как господин Климкин не считает необходимым обсуждать такие вопросы с президентом Украины. А это вопрос безопасности страны, вопрос жизни наших граждан, это все является приоритетом каждого президента, любого, нравится он кому-то или нет", - продолжил Зеленский.
По его словам, он узнал от знакомых дипломатов, такие действия МИД "могут поставить под угрозу возвращение наших моряков".
Зеленский говорит, что не понимает, почему Климкин, не посоветовавшись с ним, сделал заявление от всего государства, "когда это компетенция президента".
"Я хочу, чтобы МИД теперь публично объяснил свои действия вам, уважаемые журналисты, а я уже от вас, через вас, может, опять из "Украинской правды", узнаю их ответ", - съязвил глава государства.
Он напомнил, что 26 июня был последний день, когда Украина должны были вернуть пленных моряков.
"У нас все есть: право есть, приговор есть, а моряков - нет. И поэтому я готов и хочу цепляться за что угодно, чтобы вернуть ребят домой", - говорит Зеленский.
Он предложил МИД и Климкину лично направить ноту родителям моряков.
"Я думаю, это будет очень интересно для них - услышать, прочитать. Согласно праву, всем законам и виртуозным вещам дипломатии", - подчеркнул президент.
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