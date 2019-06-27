Климкин объяснил, почему не согласовал с Зеленским ноту России
Министр иностранных дел Павел Климкин считает, что его ведомство имело полномочия без согласований с президентом направлять ответ на российскую ноту относительно суда над пленными украинскими моряками.
Об этом Климкин сказал в комментарии "Украинской правде", комментируя возмущение президента Владимира Зеленского.
"Конечно, все полномочия сформулировать такую ноту у нас как у Министерства иностранных дел Украины были. Эта нота была в рамках нашего общения и нашего судебного дела по международному трибуналу", – заверил министр.
По его словам, украинская нота фиксирует только международно-правовую позицию Украины, не содержит "никаких политических моментов" и принципиально новых вопросов.
"Дополнительного согласования в этом контексте, поскольку МИД уполномочен вести и это дело, и по международному трибуналу, и по другим судов, нам не нужно. И это наша позиция", – сказал Климкин.
Он настаивает, что направление такой ноты – в компетенции Министерства иностранных дел.
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Напомним:
- Зеленский выразил возмущение по поводу действий Климкина, который, посоветовавшись с главой государства, ответил на ноту России по пленных моряков.
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