Климкин объяснил, почему ответил России без согласования с Зеленским
Министр иностранных дел Павел Климкин считает, что его ведомство имело полномочия без согласований с президентом направлять ответ на российскую ноту относительно суда над пленными украинскими моряками.
Об этом Климкин сказал в комментарии "Украинской правде", реагируя на возмущение президента Владимира Зеленского.
"Конечно, все полномочия сформулировать такую ноту у нас как у Министерства иностранных дел Украины были. Эта нота была в рамках нашего общения и нашего судебного дела по международному трибуналу", – заверил министр.
По его словам, украинская нота фиксирует только международно-правовую позицию Украины, не содержит "никаких политических моментов" и принципиально новых вопросов.
"Дополнительного согласования в этом контексте, поскольку МИД уполномочено вести и это дело, и по международному трибуналу, и по другим судов, нам не нужно. И это наша позиция", – сказал Климкин.
Он настаивает, что направление такой ноты находится в компетенции Министерства иностранных дел.
Глава МИД подчеркнул, что нота требует от России исполнения решения международного трибунала по освобождению украинских моряков.
Отвечая на вопрос, было личное отношение министра к президенту причиной не советоваться с Зеленским, Климкин отметил, что "не комментирует эмоции", однако добавил:
"Я вижу, что у меня есть и тактические, и стратегические разногласия по вопросам противодействия российской агрессии... Поэтому в этих условиях я не считаю возможным больше помогать"
Также Климкин сказал, что может обсудить с президентом сложившееся недоразумение, "если он захочет".
Напомним:
- Зеленский выразил возмущение по поводу действий Климкина, который, посоветовавшись с главой государства, ответил на ноту России по пленных моряков.
- Президент сказал, в частности, что узнает информацию о международных шагах Украины из интернета, а точнее, с "Украинской правды", и что он не видел ответ на российскую ноту.
- 25 мая 2019 года Трибунал ООН обязал Россию отпустить захваченных моряков.
- После этого Россия направила Украине ноту, в которой просит предоставить письменные гарантии участия Украины в продолжении уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством.
- МИД Украины заявил в ответ, что предложение РФ "обостряет спор между Украиной и Россией относительно иммунитетов военных кораблей".
- 25 ноября 2018 года в Керченском проливе российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. Трое украинских моряков во время атаки россиян получили ранения.
- Пленным украинцам предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозит до 6 лет лишения свободы.
- В Кремле отказываются отпускать моряков, заявляя, что вопрос об их судьбе находится за пределами юрисдикции Международного трибунала ООН по морскому праву.