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Обстреляли автоколонну с губернатором Донецкой области, есть погибший

Среда, 10 июля 2019, 18:06
По данным сайта ОГА, Кириленко в среду осуществлял рабочую поездку

В районе южной окраины Гранитного враждебным ПТРК был поражен грузовой автомобиль КрАЗ одного из подразделений Объединенных сил.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

"В результате попадания противотанковой управляемой ракеты в кузов грузового автомобиля один военнослужащий погиб. Еще один военнослужащий получил ранения средней тяжести", – говорится в сообщении.

Отмечается, что раненому военнослужащему была оказана медицинская помощь, он был эвакуирован в одно из медицинских учреждений.

По данным источника "Украинской правды", под обстрел попало авто из колонны, в которой передвигался председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко. Сам он не пострадал.

В пресс-центре штаба ООС не подтвердили и не опровергли эту информацию.

Позже в пресс-службе президента подтвердили, что автомобиль с Кириленко "стоял неподалеку" и не пострадал.

Украинская правда

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Темы: Объединенные силы на ДонбассеДонбасс
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