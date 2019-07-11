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Зеленский предлагает люстрировать Порошенко, чиновников и нардепов с 2014 года

Четверг, 11 июля 2019, 15:11
Зеленский предлагает люстрировать Порошенко, чиновников и нардепов с 2014 года

Президент Владимир Зеленский заявил о планах внести изменения в закон об очищении власти и внести в перечень должностей, подпадающих под люстрацию, всех представителей власти, которые руководили страной с 2014 по 2019 годы.

Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном в Facebook.

"Хочу поделиться тем, что наболело. Менее, чем два месяца в должности, особенно после последних поездок по стране, ощущение одно - просто не хватает цензурных слов", - сказал он.

По его словам, он ежедневно общается с чиновниками разных уровней и понимает - это "безнадежный диагноз".

"Бело-синие, красно-белые, оранжевые, бордовые, розовые. На самом деле, они все одной масти. Им всем фиолетово", - заявил президент.

"Для чего нужны народные депутаты, которые оставляют неприкосновенность, узаконивают незаконное обогащение, просто не ходят на работу. Для чего министры, которые рассказывают, что украинцы очень много едят и строят дороги только в собственном фейсбуке, и рожают детей в Америке. Которые угробили здоровье нации и рассказывают о вреде вишневых косточек", - перечислил он.

"Для чего нужны прокуроры, которые могут посадить только собственную печень. Для чего министр экономики времен Януковича, который называет людей ублюдками, вырывает из рук телефоны и обещает дать им всем по морде", - добавил он.

По словам Зеленского, он ежедневно ломает голову, что с ними делать: "обменять на пленных, или одеть в бракованные бронежилеты, которые они закупили и отправить на передовую".

"Думаю, самое малое, что можно сделать сейчас, навсегда лишить их всех возможности участвовать в управлении государством", - сказал Зеленский ..

"Нас обвиняют в том, что мы хотим отменить люстрацию. Чтобы все поняли, что мы не собираемся отменять люстрации, мы предлагаем ее усилить", - добавил он.

Президент заявил, что его команда наработала законопроект о расширении норм закона об очищении власти.

"Предлагается в перечень должностей, подпадающих под люстрацию, добавить президента Украины, всех народных депутатов, председателя Верховной Рады, членов правительства, генпрокурора, председателя СБУ, глав Антимонопольного комитета и Фонда госимущества, председателей государственной фискальной службы и таможни, секретаря СНБО, руководство оборонных предприятий, занимающих должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года", - сказал Зеленский.

Он добавил, что этот законопроект только общественная оценка деятельности старых чиновников.

Глава государства выразил надежду, что действия всех указанных лиц в будущем получат справедливую юридическую оценку.

Ранее инициативу о люстрации всех чиновников времен президентства Порошенко озвучивал экс-глава администрации президента Януковича Андрей Портнов. По его словам, он уже наработал соответствующий законопроект, который предлагает на рассмотрение следующему составу парламента.

  • Напомним:
    В команде Зеленского работают люди, которые представляли власть с 2014 по 2019 годы.
    В частности, действующий секретарь СНБО Александр Данилюк, который с 2016 по 2018 годы возглавлял Министерство финансов в правительстве Владимира Гройсмана.
  • Кроме того, экс-министр экономического развития Айварас Абромавичюс сейчас возглавил наблюдательный совет государственного концерна "Укроборонпром".
  • 21 мая президент Владимир Зеленский назначил главой своей администрации Андрея Богдана
  • "Схемы" сообщали, что Богдан попадает под ограничения люстрационногозакона и не может работать на государственной службе.
  • Согласно идее Зеленского о массовой люстрации чиновников, олигарх Игорь Коломойский скорее всего не сможет занять какую-то государственную должность, поскольку в 2014 году был председателем Днпропетровськой областной госадминистрации.

Яна Миланова, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Зеленскийпрезидентлюстрация
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