На Закарпатье стреляли в офицера полиции
Министр внутренних дел Арсен Аваков и председатель Нацполиции Сергей Князев заявили, что на Закарпатье неизвестные стреляли в офицера полиции и ранили прохожую женщину.
Об этом они сказали на брифинге в четверг.
"Сегодня утром у нас было чрезвычайное событие - было осуществлено 5 выстрелов в авто офицера полиции на Закарпатье, когда он ехал на работу. Это была спланированная акция и попытка остановить борьбу с контрабандой", - сказал Аваков.
По его словам, 10 июля одному из чиновников выписали подозрение.
"Контрабандисты пытаются нас остановить таким образом, но это сделает нас еще более решительными", - заявил глава МВД.
Он отметил, что контрабандисты пытаются также вмешиваться в выборы в Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской области
Как рассказал Князев, утром 11 июля в 9.00 в авто офицера выстрелили 5 раз. Ранения получила жительница города Ужгород, которая шла на работу.
Председатель Нацполиции подчеркнул, что одна из рабочих версий покушения на убийство офицера - профессиональная деятельность полицейского и результат его эффективной борьбы с контрабандой.
Как сообщает пресс-служба МВД, стреляли в машину начальника управления защиты экономики Закарпатья Андрея Иванкова.
О задержании нападавших не сообщается.
Напомним:
- 10 июля бывшему начальнику Закарпатской таможни Государственной фискальной службы сообщили о подозрении в присвоении 13 миллионов гривен при реконструкции таможенного поста "Ужгород".
- Ранее президент Владимир Зеленский призвал руководителей Волынской, Закарпатской, Черновицкой и Львовской таможен написать заявления об увольнении из-за контрабанды в регионах.
- Зеленский призвал чиновников написать заявления самостоятельно в течение двух дней. Иначе он требовал от и.о. главы ГФС Александра Власова уволить всех четырех начальников.
- 9 июля Власов уволил таможенников.
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