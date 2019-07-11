На Закарпатье стреляли в офицера полиции

Министр внутренних дел Арсен Аваков и председатель Нацполиции Сергей Князев заявили, что на Закарпатье неизвестные стреляли в офицера полиции и ранили прохожую женщину.

Об этом они сказали на брифинге в четверг.

"Сегодня утром у нас было чрезвычайное событие - было осуществлено 5 выстрелов в авто офицера полиции на Закарпатье, когда он ехал на работу. Это была спланированная акция и попытка остановить борьбу с контрабандой", - сказал Аваков.

По его словам, 10 июля одному из чиновников выписали подозрение.

"Контрабандисты пытаются нас остановить таким образом, но это сделает нас еще более решительными", - заявил глава МВД.

Он отметил, что контрабандисты пытаются также вмешиваться в выборы в Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской области

Как рассказал Князев, утром 11 июля в 9.00 в авто офицера выстрелили 5 раз. Ранения получила жительница города Ужгород, которая шла на работу.

Председатель Нацполиции подчеркнул, что одна из рабочих версий покушения на убийство офицера - профессиональная деятельность полицейского и результат его эффективной борьбы с контрабандой.

Как сообщает пресс-служба МВД, стреляли в машину начальника управления защиты экономики Закарпатья Андрея Иванкова.

О задержании нападавших не сообщается.

Напомним: