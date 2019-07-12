СМИ распространили противоречивую новость о следственных действиях в Офисе Зеленского
В средствах массовой информации распространяется сообщение о том, что в Офисе президента Владимира Зеленского Государственное бюро расследований проводит следственные действия, опрашивая работников Службы безопасности Украины, обеспечивающих деятельность ситуативной комнаты.
Такое сообщение со ссылкой на анонимный источник в силовых структурах распространило украинское издание "Главком", а впоследствии подхватили другие, в том числе российские, СМИ.
Согласно сообщению "Главкому", сотрудники ГБР интересуются ведением протоколов заседаний, допрашивают тех, кто обеспечивал уровень секретности в этих помещениях. Особенно это касается тех совещаний, которые связаны по планированию военных операций во времена президентства Порошенко.
Издание, ссылаясь на анонимный источник, указывает, что следователей якобы интересует информация, кто и что говорил во время проведения совещаний, приказы отдавались, кто подписывал те или иные документы под грифом "совершенно секретно" и относящиеся к информации, содержащей государственную тайну .
"Есть подозрение, что данная информация может собираться в интересах другой страны, а именно - Российской Федерации. Поскольку речь идет о планировании военных операций, разрабатывались в этой комнате ", - цитирует" Главком "свой источник.
"На вопрос, как информация может попасть в РФ, ведь это де-факто можно расценивать как шпионаж в интересах другой страны, источник сказал, что это может делаться через посредство отдельных лиц, в частности Андрея Портнова", - пишет издание.
"Нельзя исключать, что Портнов создал канал для передачи информации в Москву, где был привлечен к сотрудничеству с российскими спецслужбами. То есть схема может выглядеть следующим: ГБР-Труба-Портнов-ФСБ ", - заявил источник.
То есть, как следует из сообщения, директор ГБР Роман Труба сотрудничает с Портновым. В подкрепление этого тезиса издание напомнило, что ранее Портнов на своей странице в соцсетях обнародовал конфиденциальную информацию с ГБР. В частности, Портнов в своем telegram-канале сообщил, что пресс-секретаря экс-президента Петра Порошенко Святослава Цеголко вызвали на допрос в Государственное бюро расследований. В пресс-службе ГБР это подтвердили.
Напомним, что Трубу назначил директором ГБР президент Порошенко в ноябре 2017 года.
Сейчас Украинской правде не удалось подтвердить эту информацию. В окружении президента Зеленского ничего о следственных действиях в ОП не знают, но предполагают, что они действительно проводятся.
Отметим, что "Главком" - единственное издание, которому Петр Порошенко дал интервью после сложения полномочий президента.
Напомним:
- 28 мая вновь назначенный секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что из ситуационной комнаты в АП исчезли мониторы и серверы с секретной информацией. Он опубликовал видео, на котором показал эту комнату.
- На это отреагировал пресс-секретарь Петра Порошенко Святослав Цеголко. Он заявил, что техника в комнате была арендована и затем возвращена владельцу, а также он возразил, что на серверах была конфиденциальная информация.
- Бывший секретарь СНБО Александр Турчинов также прокомментировал видео Данилюка. "Хочу подчеркнуть, что предоставленный Данилюком видеоматериал никоим образом не имеет отношения к СНБО. Он был снят в отдельных помещениях Администрации президента Украины (улица Банковая)", - заявил он.
- Заместитель главы Администрации президента времен Петра Порошенко Дмитрий Шимкив заявил, что в ситуационной комнате АП не было серверов, а ситрум оплачивал Порошенко.
- 29 мая Государственное бюро расследований заявило, что открыло уголовное производство по факту исчезновения мониторов и серверов секретной информации из Администрации президента.
- Пресс-секретаря экс-президента Петра Порошенко Святослава Цеголко вызвали на 7 июня на допрос в Государственное бюро расследований по этому делу.
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