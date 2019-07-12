СМИ распространили противоречивую новость о следственных действиях в Офисе Зеленского

В средствах массовой информации распространяется сообщение о том, что в Офисе президента Владимира Зеленского Государственное бюро расследований проводит следственные действия, опрашивая работников Службы безопасности Украины, обеспечивающих деятельность ситуативной комнаты.

Такое сообщение со ссылкой на анонимный источник в силовых структурах распространило украинское издание "Главком", а впоследствии подхватили другие, в том числе российские, СМИ.

Согласно сообщению "Главкому", сотрудники ГБР интересуются ведением протоколов заседаний, допрашивают тех, кто обеспечивал уровень секретности в этих помещениях. Особенно это касается тех совещаний, которые связаны по планированию военных операций во времена президентства Порошенко.

Издание, ссылаясь на анонимный источник, указывает, что следователей якобы интересует информация, кто и что говорил во время проведения совещаний, приказы отдавались, кто подписывал те или иные документы под грифом "совершенно секретно" и относящиеся к информации, содержащей государственную тайну .

"Есть подозрение, что данная информация может собираться в интересах другой страны, а именно - Российской Федерации. Поскольку речь идет о планировании военных операций, разрабатывались в этой комнате ", - цитирует" Главком "свой источник.

"На вопрос, как информация может попасть в РФ, ведь это де-факто можно расценивать как шпионаж в интересах другой страны, источник сказал, что это может делаться через посредство отдельных лиц, в частности Андрея Портнова", - пишет издание.

"Нельзя исключать, что Портнов создал канал для передачи информации в Москву, где был привлечен к сотрудничеству с российскими спецслужбами. То есть схема может выглядеть следующим: ГБР-Труба-Портнов-ФСБ ", - заявил источник.

То есть, как следует из сообщения, директор ГБР Роман Труба сотрудничает с Портновым. В подкрепление этого тезиса издание напомнило, что ранее Портнов на своей странице в соцсетях обнародовал конфиденциальную информацию с ГБР. В частности, Портнов в своем telegram-канале сообщил, что пресс-секретаря экс-президента Петра Порошенко Святослава Цеголко вызвали на допрос в Государственное бюро расследований. В пресс-службе ГБР это подтвердили.

Напомним, что Трубу назначил директором ГБР президент Порошенко в ноябре 2017 года.

Сейчас Украинской правде не удалось подтвердить эту информацию. В окружении президента Зеленского ничего о следственных действиях в ОП не знают, но предполагают, что они действительно проводятся.

Отметим, что "Главком" - единственное издание, которому Петр Порошенко дал интервью после сложения полномочий президента.

Напомним: