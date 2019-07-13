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Телеканал, который связывают с Медведчуком, обстреляли из гранатомета

Суббота, 13 июля 2019, 09:18
Телеканал, который связывают с Медведчуком, обстреляли из гранатомета
фото - полиция Киева

Источник: отдел коммуникации полиции Киева.

В Киеве в фасад здания одного из телеканалов неизвестный выстрелил из гранатомета, жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

Детали: Сообщение о звук, похожий на взрыв, на улице Дегтяревской поступило в полицию от местных жителей в ночь на 13 июля около 4 утра. На месте инцидента полицейские обнаружили поврежденный фасад здания. Во время отработки было выявлено отстрелянных тубус гранатомета, который направят на проведение экспертизы.

Сведения о событии внесены в ЕРДР по ч.1 ст.258 УК (террористический акт).

Прямая речь: "Собранные материалы будут по подследственности переданы в Службу безопасности Украины для дальнейшего расследования. Усилия правоохранителей направлены на установление и задержание лиц, причастных к совершению правонарушения, а также мотивы его совершения".

В редакции телеканала в свою очередь заявили, что накануне "выступили с открытым обращением к СБУ, прокуратуре и дипучреждениям с просьбой защитить коллектив от произвола радикалов, которые путем запугивания и угроз пытаются повлиять на редакционную политику телеканала". 

13 июля на 18:00 представители националистических организаций анонсировали проведение акции под зданием телеканала.

 
 
фото - отдел коммуникации полиции Киева 
 
 
фото - 2112 украина"

Позже в Службе безопасности Украины сообщили, что совместно с полицией и другими правоохранительными органами Службой безопасности проводятся неотложные следственные действия и розыскные мероприятия.

 

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Напомним,

  • Телеканал "112 Украина", как и NewsOne и ZIK, формально принадлежат Тарасу Козаку, руководство телеканала связывают с кумом Путина и одним из лидеров "Оппозиционного платформы - За жизнь" Виктором Медведчуком.
  • "112 Украина" анонсировал трансляцию фильма Revealing Ukraine ( "Открывая Украину") о "гражданском конфликте" на Донбассе. Героями фильма стали сам Медведчук и президент РФ Владимир Путин. Продюсером ленты является американский оскароносный режиссер Оливер Стоун. 
  • В Нацсовете Украины по вопросам телевидения и радиовещания ранее заявили, что не смогли доказать связи Медведчука с покупкой телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, а фильм Стоуна проверят на пропаганду.
  • 12 июля канал "NewsOne" и российский пропагандистский ресурс "Россия 1" планировали провести "телемост" якобы ради мира и для обычных людей, а не политиков. По замыслу Сергея Левочкина, это должно было мобилизовать электорат партии перед внеочередными выборами в Верховную Раду. 
  • В связи с анонсированным "мостом" Совет нацбезопасности и обороны провел совещание по вопросам информационной безопасности и раздала соответствующие поручения силовым ведомствам.
  • Через возмущение украинской общественности и после обращения президента Украины Владимира Зеленского к Владимиру Путину по поводу необходимости "поговорить" NewsOne отказался от анонсированного телемоста "из-за угроз физической расправы".

Украинская правда

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Темы: Киевтеракторужиетелевидениеполиция
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