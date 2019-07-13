Телеканал, который связывают с Медведчуком, обстреляли из гранатомета

Источник: отдел коммуникации полиции Киева.

В Киеве в фасад здания одного из телеканалов неизвестный выстрелил из гранатомета, жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

Детали: Сообщение о звук, похожий на взрыв, на улице Дегтяревской поступило в полицию от местных жителей в ночь на 13 июля около 4 утра. На месте инцидента полицейские обнаружили поврежденный фасад здания. Во время отработки было выявлено отстрелянных тубус гранатомета, который направят на проведение экспертизы.

Сведения о событии внесены в ЕРДР по ч.1 ст.258 УК (террористический акт).

Прямая речь: "Собранные материалы будут по подследственности переданы в Службу безопасности Украины для дальнейшего расследования. Усилия правоохранителей направлены на установление и задержание лиц, причастных к совершению правонарушения, а также мотивы его совершения".

В редакции телеканала в свою очередь заявили, что накануне "выступили с открытым обращением к СБУ, прокуратуре и дипучреждениям с просьбой защитить коллектив от произвола радикалов, которые путем запугивания и угроз пытаются повлиять на редакционную политику телеканала".

фото - отдел коммуникации полиции Киева фото - 2112 украина"

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Напомним,