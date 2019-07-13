Телеканал, который связывают с Медведчуком, обстреляли из гранатомета
Источник: отдел коммуникации полиции Киева.
В Киеве в фасад здания одного из телеканалов неизвестный выстрелил из гранатомета, жертв и пострадавших в результате инцидента нет.
Детали: Сообщение о звук, похожий на взрыв, на улице Дегтяревской поступило в полицию от местных жителей в ночь на 13 июля около 4 утра. На месте инцидента полицейские обнаружили поврежденный фасад здания. Во время отработки было выявлено отстрелянных тубус гранатомета, который направят на проведение экспертизы.
Сведения о событии внесены в ЕРДР по ч.1 ст.258 УК (террористический акт).
Прямая речь: "Собранные материалы будут по подследственности переданы в Службу безопасности Украины для дальнейшего расследования. Усилия правоохранителей направлены на установление и задержание лиц, причастных к совершению правонарушения, а также мотивы его совершения".
В редакции телеканала в свою очередь заявили, что накануне "выступили с открытым обращением к СБУ, прокуратуре и дипучреждениям с просьбой защитить коллектив от произвола радикалов, которые путем запугивания и угроз пытаются повлиять на редакционную политику телеканала".
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Напомним,
- Телеканал "112 Украина", как и NewsOne и ZIK, формально принадлежат Тарасу Козаку, руководство телеканала связывают с кумом Путина и одним из лидеров "Оппозиционного платформы - За жизнь" Виктором Медведчуком.
- "112 Украина" анонсировал трансляцию фильма Revealing Ukraine ( "Открывая Украину") о "гражданском конфликте" на Донбассе. Героями фильма стали сам Медведчук и президент РФ Владимир Путин. Продюсером ленты является американский оскароносный режиссер Оливер Стоун.
- В Нацсовете Украины по вопросам телевидения и радиовещания ранее заявили, что не смогли доказать связи Медведчука с покупкой телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, а фильм Стоуна проверят на пропаганду.
- 12 июля канал "NewsOne" и российский пропагандистский ресурс "Россия 1" планировали провести "телемост" якобы ради мира и для обычных людей, а не политиков. По замыслу Сергея Левочкина, это должно было мобилизовать электорат партии перед внеочередными выборами в Верховную Раду.
- В связи с анонсированным "мостом" Совет нацбезопасности и обороны провел совещание по вопросам информационной безопасности и раздала соответствующие поручения силовым ведомствам.
- Через возмущение украинской общественности и после обращения президента Украины Владимира Зеленского к Владимиру Путину по поводу необходимости "поговорить" NewsOne отказался от анонсированного телемоста "из-за угроз физической расправы".
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