Неделя до выборов: рейтинг "Голоса" растет, "ЕС" и "Батькивщина" теряют поддержку

Очередной опрос украинцев показал, что 5% барьер на выборах в Верховную Раду преодолевают пять партий, а еще две - близки к проходу в парламент.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного "Центром Разумкова" с 5 по 11 июля.

Отмечается, что наибольшую поддержку среди украинцев имеет партия "Слуга народа", за которую готовы отдать свои голоса 41,5% опрошенных украинский, которые определились с выбором и примут участие в голосовании.

За партию "Оппозиционная платформа - за жизнь" намерены проголосовать 12,5%, за партию "Голос" - 8,8%, за партию "Европейская Солидарность" - 8,3%, за Всеукраинское объединение "Батькивщина" - 7 0%, за партию "Сила и честь" - 4,6%.

За "Оппозиционный блок" готовы проголосовать 3,8% респондентов, за Всеукраинское объединение "Свобода" - 2,5%, за Радикальную партию Олега Ляшко - 2,4%, за партию "Украинская стратегия Гройсмана" - 2,0% , за партию "Гражданская позиция" - 1,8%, за партию "Объединение "Самопомощь"- 1,4%, за "партию Шария"- 1,2%.

таблица Центра Разумкова

Каждую из других партий намерены поддержать менее 1% избирателей.

По данным Центра, на время проведения опроса 13,7% респондентов еще не определились, за кого голосовать.

Сообщается, что было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям.

Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе.

Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

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Напомним: