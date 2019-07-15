Источник: Поисковые учеты Министерства внутренних дел, речник Нацполіції Ярослав Тракало в комментарии УП

Бывшего соратника Виктора Януковича, экс-депутата от "Партии регионов" Юрия Иванющенко вернули в базу разыскиваемых лиц.

Ярослав Тракало: "Перед выходными Национальная полиция получила от Генеральной прокуратуры письмо и копию постановления об отмене постановления прокуратуры Одесской области о закрытии уголовного производства в отношении подозреваемых, в том числе относительно Иванющенко.

Учитывая требования законодательства, розыск Иванющенко восстановлен, соответствующие сведения внесены в розыскного учета. О результатах проинформирована ГПУ".

Детали: Иванющенко снова числится в розыске Национальной полиции. Датой его исчезновения указано 15 декабря 2014 года.

Розыск другого фигуранта дело о "рейдерстве" Одесского рынка "7 километр" Сергея Аврамова осуществлялся оперативным подразделением полиции Одесской области. Материалы направлены к нему для восстановления розыска мужчины.

Среди статей, инкриминируемых экс-депутату, указано присвоение имущества в особо крупных размерах или организованной группой, вымогательство чужого имущества, соединенное с насилием или такое, что нанесло ущерб в крупных размерах.

В реестре также указано, что Иванющенко подозревают по ч. 3 ст. 258 – террористический акт, приведший к гибели человека. Ранее вместо этой статьи была ч. 3 чт. 358 – использование заведомо поддельного документа.

Профиль Иванющенко в базе розыска МВД

В Нацполиции "теракт" назвали технической ошибкой и заверили, что информация будет исправлена.

Мера пресечения к бывшему регионалу не применялась. Ранее у следствия было разрешение суда на его задержание с целью поводу.

С профиля Иванющенко убрали статью 368-2 ("незаконное обогащение"), по которой его тоже подозревали, но которую отменил Конституционный суд.

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