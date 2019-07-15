Одного з найближчих соратників Януковича повернули в розшук

Джерело: Розшукові обліки Міністерства внутрішніх справ, речник Нацполіції Ярослав Тракало у коментарі УП

Колишнього соратника Віктора Януковича, екс-депутата від "Партії регіонів" Юрія Іванющенка повернули до бази розшукуваних осіб.

Ярослав Тракало: "Перед вихідними Національна поліція отримала від Генеральної прокуратури лист та копію постанови про скасування постанови прокуратури Одеської області про закриття кримінального провадження відносно підозрюваних, зокрема відносно Іванющенка.

Враховуючи вимоги законодавства, розшук Іванющенка поновлено, відповідні відомості внесені до розшукового обліку. Про результати поінформовано ГПУ".

Деталі: Іванющенко знову значиться у розшуку Національної поліції. Датою його зникнення вказане 15 грудня 2014 року.

Розшук іншого фігуранта справа про "рейдерство" Одеського ринку "7 кілометр" Сергія Аврамова здійснювався оперативним підрозділом поліції Одеської області. Матеріали скеровані до нього для відновлення розшуку чоловіка.

Серед статей, інкримінованих Іванющенку, вказане привласнення майна в особливо великих розмірах або організованою групою, вимагання чужого майна, поєднане з насильством або таке, що завдало шкоди у великих розмірах.

У реєстрі також зазначено, що екс-депутата підозрюють за ч. 3 ст. 258 – терористичний акт, що призвів до загибелі людини. Раніше замість цієї статті була ч. 3 чт. 358 – використання завідомо підробленого документа.

Профіль Іванющенка у базі розшуку МВС

У Нацполіції "теракт" назвали технічною помилкою і запевнили, що інформація буде виправлена.

Запобіжний захід до колишнього регіонала не застосовувався. Раніше слідство мало дозвіл суду на його затримання з метою приводу.

З профіля Іванющенка прибрали статтю 368-2 ("незаконне збагачення"), за якою його теж підозрювали, але яку скасував Конституційний суд.

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