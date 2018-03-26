В отношении первого заместителя главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова начато уголовное производство по статье "государственная измена".

Об этом в Facebook сообщил народный депутат Андрей Левус.

"СБУ начала производство в отношении Портнова по статье "государственная измена". Следственный отдел Главного управления СБУ в АР Крым уже ведет досудебное расследование по делу о "государственной измене", а соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований", - написал Левус.

По словам нардепа, Портнова важно привлечь к уголовной ответственности не только потому, что он в прошлом способствовал оккупации украинской территории, но и потому, что "он и сейчас несет угрозу украинской независимости".

"Не так давно появился в эфире телеканала ZIK, расшатывая внутреннюю ситуацию своими заявлениями. Мы будем следить, чтобы соответствующие госорганы выявляли и обезвреживали реваншистов и врагов", - написал Левус.

Как сообщалось ранее, прокуратура Крыма проверяла причастность Портнова к постановлению Верховного Совета Крыма во время начала оккупации полуострова.

В 2015 году Генпрокуратура объявила подозрение Портнову в том, что он "незаконно завладел" своей преподавательской зарплатой.

Портнов тогда был объявлен в розыск.

В конце октября 2015 года Портнов выиграл дело в суде ЕС и добился снятия с себя санкций.

Позже Печерский райсуд Киева обязал следствие прекратить розыск Портнова.