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На созванном Россией Совбезе ООН страны ЕС вспомнили украинских моряков

Среда, 17 июля 2019, 03:40

Страны ЕС напоминают об обязательствах РФ освободить украинских моряков и осуждают убийство украинских медиков на Донбассе.

Об этом представители ЕС (Бельгии, Франции, Германии, Польши, Великобритании и Эстонии) заявили в совместном заявлении на брифинге по завершению Совбеза ООН, созванного Россией для обсуждения украинского "языкового закона", сообщает Укринформ.

"Мы призываем Россию освободить без всяких дополнительных требований всех 24 украинских военнослужащих, незаконно задержанных 25 ноября в Керченском проливе и немедленно вернуть захваченные украинские корабли в соответствии с обязывающим приказом Международного трибунала по морскому праву, принятого 25 мая", - заявили они.

Европейские послы также добавили, что полностью поддерживают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах международно признанных границ и осуждают незаконную аннексию Крыма Россией.

"Мы ожидаем, что Россия немедленно перестанет раздувать конфликт и воздержится от действий, которые подрывают имплементацию Минских договоренностей, предусматривающих полное восстановление контроля украинским правительством над территориями, как предусмотрено соглашением", - подчеркнули они.

Дипломаты пояснили, что речь идет, в частности, о том, что Россия должна прекратить свою финансовую и военную поддержку сеператистов, прекратить раздачу паспортов украинским гражданам на Донбассе.

"Мы осуждаем недопустимое нападение на медицинский транспорт украинских Объединенных сил в районе поселка Водяное 1 июля, которое привело к трем жертвам", - отметили они.

"Мы призываем все стороны полностью выполнить свои обязательства по Минским соглашениям. Начиная с всеобъемлющего и стабильного прекращения огня и отвода тяжелого вооружения", - отметили они.

Постоянные представители стран ЕС при ООН одобряют конструктивное участие как Украины, так и России во встрече внешнеполитических советников на "нормандской встрече" в Париже 12 июля, как и факт успешного разведения сил в районе Станицы Луганской в конце июня", - заявили дипломаты.

Напомним:

  • 16 июля Совет национальной безопасности ООН на своем заседании обсудит украинский закон о языке, который в этот день вступил в силу. 

Темы: РосcияЕСДонбасс
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