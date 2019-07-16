В Украине вступил в силу закон о языке

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Вторник, 16 июля 2019, 01:19

В Украине 16 июля вступает в силу Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Документ вступил в силу через два месяца после опубликования его в газете "Голос Украины".

Закон закрепляет, что единственным государственным (официальным) языком в Украине является украинский - и он обязателен для органов государственной власти и общественных сфер на всей территории государства.

Публичное унижение или пренебрежение украинским языком будет основанием для привлечения к юридической ответственности.

За умышленное искажение украинского языка в официальных документах и ​​текстах или создание препятствий и ограничений в применении украинского языка также будут наказывать.

Кроме того, закон обязывает должностных лиц владеть государственным языком и применять его при исполнении служебных обязанностей.

Также государственный язык должен использоваться в образовательной сфере и трудовых отношениях, в медицинской сфере, обслуживании потребителей, в публичных мероприятиях, рекламе и других сферах.

Действие этого закона не распространяется на сферу частного общения и совершения религиозных обрядов.

Законом предусмотрена организация бесплатных курсов украинского языка для взрослых.

Закон не предусматривает уголовной ответственности за его нарушение. Однако нарушения прав граждан на получение услуг на украинском языке в госучреждениях и определенных законом публичных сферах будут караться штрафами. Максимальная сумма штрафа составит 11 тыс. 900 грн. Эти нормы начнут действовать через три года.

Подробнее о законе и его главных позициях читайте в материале УП "Mova is... Закон о языке в цифрах".

Читайте также: "Закон о языке. Опровергаем страшилки и перевирания"

Напоминаем:

  • 25 апреля народные депутаты приняли закон №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который начали рассматривать во втором чтении еще 28 февраля. За это решение проголосовали 278 парламентариев.

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Темы: язык


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