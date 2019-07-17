США заменили главу делегации на "ракетных" переговорах с РФ

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Среда, 17 июля 2019, 15:19

Госсекретарь США Майк Помпео решил заменить голову американской делегации на переговорах с Россией по контролю над вооружениями.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Вместо своего заместителя по вопросам контроля над вооружениями Андреи Томпсон Помпео сделал главой делегации на переговорах с РФ 17 июля еще одного своего заместителя Джона Салливана.

Делегация, в которую сейчас входит Салливан, Томпсон и другие высокопоставленные чиновники США, участвует в стратегическом диалоге по вопросам безопасности в Женеве, где американские чиновники намерены обсудить с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым, какие меры могут заменить Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности, с которого США вышли в этом году.

Решение заменить Томпсон приняли потому, что Томпсон скрыла информацию о знакомстве с Полом Эриксоном - бывшим парнем россиянки Марии Бутиной, осужденной за то, что как минимум с 2015 года она вела в США "конспиративную деятельность" в пользу России, действовала как агент российского чиновника и "использовала личные связи с американцем, влияющим на политику США".

Томпсон во время слушаний в Конгрессе по утверждению ее кандидатуры на должность не рассказала о дружбе с Эриксоном.

Бывший начальник Томпсон, помощник президента по национальной безопасности Майкл Флинн в феврале 2017 года был вынужден уйти в отставку из-за того, что не в полной мере проинформировал вице-президента Майка Пенса о беседах с Сергеем Кисляком, который был послом РФ в США.

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Темы: США Росcия оружие


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