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На Киев надвигается гроза

Вторник, 2 июля 2019, 10:57
На Киев надвигается гроза

В Киеве во вторник ожидается гроза и шквалы.

Об этом предупреждает сайт КГГА со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"Сегодня, 2 июля, до конца суток в столице ожидается гроза и кратковременное шквалистое усиление ветра до 15-24 м/с", - говорится в сообщении.

Управление по вопросам гражданской защиты КГГА рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Также рекомендуется придерживаться основных рекомендаций во время сильного ветра: закрыть окна домов; на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев; в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии; избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Вместе с тем, пресс-служба ГСЧС предупреждает, что днем ​​2 июля в Украине, кроме юга, ожидаются грозы, шквалы 15-20 м/с, в западных, северных и центральных областях местами значительные дожди, град и шквалы 25-30 м/с.

Напомним:

  • 27 июня в Киеве прошла гроза с сильным ветром и ливнем. Из-за непогоды в Киеве пострадали два человека, еще один человек погиб в городе Буча Киевской области.

Украинская правда

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Темы: погодаКиев
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