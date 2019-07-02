Гройсман собирается стать премьером при новой Раде

755 просмотров
Вторник, 2 июля 2019, 12:06

Премьер-министр, лидер партии "Украинская стратегия" Владимир Гройсман заявил, что будет претендовать на должность главы Кабинета министров в случае прохождения его партии в новый состав Верховной Рады.

Об этом он сказал журналистам в ходе рабочего визита в Полтавскую область во вторник, передает "Интерфакс-Украина".

"У нас сегодня есть результаты, но для меня это недостаточно, я хотел бы сделать больше. Поэтому и в парламенте, и, возможно, в будущем в правительстве, я буду претендовать на должность премьер-министра, когда наша сила получит мандат доверия от людей и мы войдем в парламент", - рассказал премьер.

"Мы будем думать, в каких конфигурациях можем работать дальше. Мои приоритеты остаются неизменными", - добавил Гройсман

По его словам, он является "социальным премьером".

Напомним:

  • Согласно результатам роллингового исследования, проведенного Центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований им.А.Яременко, партию "Украинская стратегия Гройсмана" готовы поддержать 1,6% украинцев, которые определились с выбором и будут голосовать.
  • Чтобы попасть в Верховную раду необходимо преодолеть 5% барьер.
  • Досрочные парламентские выборы пройдут 21 июля.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Гройсман премьер Верховная Рада виборы


powered by lun.ua
Материалы по теме
Гройсман посоветовал Зеленскому отправить Климкина в отпуск 28 июня 2019, 01:26
Правительство поддержало назначение 8 глав ОГА, которые предлагал Зеленский 26 июня 2019, 14:44
Гройсман требует еще одни досрочные выборы в Раду 24 июня 2019, 23:53
Все новости
Главные новости
Климкин рассказал, кто будет руководить МИД на время его "политического отпуска"
Россия во второй раз созывает Совбез ООН из-за украинского языкового закона
В Днепропетровской области от взрыва пострадали шесть детей
Все новости
Культура

История украинца и самого быстрого пианиста мира

Фото

13 фотографий зоны отчуждения вокруг Чернобыля

Видео

Почему сюсюкаться с детьми полезно

Поиск по сайту
Архив
Весь архів