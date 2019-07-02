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Гройсман собирается стать премьером при новой Раде

Вторник, 2 июля 2019, 12:06

Премьер-министр, лидер партии "Украинская стратегия" Владимир Гройсман заявил, что будет претендовать на должность главы Кабинета министров в случае прохождения его партии в новый состав Верховной Рады.

Об этом он сказал журналистам в ходе рабочего визита в Полтавскую область во вторник, передает "Интерфакс-Украина".

"У нас сегодня есть результаты, но для меня это недостаточно, я хотел бы сделать больше. Поэтому и в парламенте, и, возможно, в будущем в правительстве, я буду претендовать на должность премьер-министра, когда наша сила получит мандат доверия от людей и мы войдем в парламент", - рассказал премьер.

"Мы будем думать, в каких конфигурациях можем работать дальше. Мои приоритеты остаются неизменными", - добавил Гройсман

По его словам, он является "социальным премьером".

Напомним:

  • Согласно результатам роллингового исследования, проведенного Центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований им.А.Яременко, партию "Украинская стратегия Гройсмана" готовы поддержать 1,6% украинцев, которые определились с выбором и будут голосовать.
  • Чтобы попасть в Верховную раду необходимо преодолеть 5% барьер.
  • Досрочные парламентские выборы пройдут 21 июля.

Темы: ГройсманпремьерВерховная Радавиборы
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