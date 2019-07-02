Вакарчук пристыдил Тимошенко за прогулы в Раде
Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко проигнорировала более 75% голосований в Верховной Раде и призвал ее придерживаться дисциплины, или сложить мандат, если она пройдет в новый парламент.
Об этом он сказал эфире программы Свобода слова на ICTV, передает пресс-служба партии.
"Я спросил у Юлии Владимировны, готова ли их фракция, в случае прохождения в парламент, поддержать инициативу "Голоса" о лишении мандата за прогулы. Она согласилась и отметила, что является очень дисциплинированным депутатом", - рассказал Вакарчук.
По его словам, он посчитал количество прогуляных или проигнорированных Тимошенко голосований в Раде, и их количество составляет более 75% голосований.
"Надеюсь, если они пройдут в новый парламент и поддержат наше предложение, то решат вопрос собственной дисциплины. Иначе Юлия Владимировна пробудет там не более одной сессии, а затем вынуждена будет сложить мандат", - сказал лидер "Голоса".
По его мнению, новая политика - это не про новые лица, а о новых подходах к парламентаризму.
Он отметил, что некоторых членов его команды часто обвиняют в том, что они работали со старыми политиками и отметил, что они работали в правительстве реформаторов, но ушли оттуда потому, что были не согласны работать по чужим правилам и в чужих командах.
"Сейчас у нас большая мощная команда людей, которая готова работать на любых позициях, в том числе правительственных, чтобы менять страну", - добавил Вакарчук.
Читайте также: Глава партии "Голос" Юлия Клименко: Наши возможности – это минимум 10%, максимум 24%
Напомним:
- Согласно социологическим исследованиям за май в парламент имеют шанс попасть партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Батькивщина", "Европейская солидарность" и "Голос".
- Досрочные парламентские выборы назначены на 21 июля 2019 года.
- 6 мая музыкант Святослав Вакарчук заявил о создании политической партии "Голос" и намерении баллотироваться в Верховную Раду.
- В "Голосе" заявили, что у политсилы есть 10 требований к кандидатам в нардепы, по которым будет формироваться избирательный список для участия в парламентских выборах.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua