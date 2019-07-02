Вакарчук пристыдил Тимошенко за прогулы в Раде

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Вторник, 2 июля 2019, 15:07

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко проигнорировала более 75% голосований в Верховной Раде и призвал ее придерживаться дисциплины, или сложить мандат, если она пройдет в новый парламент.

Об этом он сказал эфире программы Свобода слова на ICTV, передает пресс-служба партии.

"Я спросил у Юлии Владимировны, готова ли их фракция, в случае прохождения в парламент, поддержать инициативу "Голоса" о лишении мандата за прогулы. Она согласилась и отметила, что является очень дисциплинированным депутатом", - рассказал Вакарчук.

По его словам, он посчитал количество прогуляных или проигнорированных Тимошенко голосований в Раде, и их количество составляет более 75% голосований.

"Надеюсь, если они пройдут в новый парламент и поддержат наше предложение, то решат вопрос собственной дисциплины. Иначе Юлия Владимировна пробудет там не более одной сессии, а затем вынуждена будет сложить мандат", - сказал лидер "Голоса".

По его мнению, новая политика - это не про новые лица, а о новых подходах к парламентаризму.

Он отметил, что некоторых членов его команды часто обвиняют в том, что они работали со старыми политиками и отметил, что они работали в правительстве реформаторов, но ушли оттуда потому, что были не согласны работать по чужим правилам и в чужих командах.

"Сейчас у нас большая мощная команда людей, которая готова работать на любых позициях, в том числе правительственных, чтобы менять страну", - добавил Вакарчук.

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Напомним:

  • Согласно социологическим исследованиям за май в парламент имеют шанс попасть партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Батькивщина", "Европейская солидарность" и "Голос".
  • Досрочные парламентские выборы назначены на 21 июля 2019 года.
  • 6 мая музыкант Святослав Вакарчук заявил о создании политической партии "Голос" и намерении баллотироваться в Верховную Раду.
  • В "Голосе" заявили, что у политсилы есть 10 требований к кандидатам в нардепы, по которым будет формироваться избирательный список для участия в парламентских выборах.

Украинская правда

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Темы: Голос Вакарчук Тимошенко Батькивщина Верховная Рада


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