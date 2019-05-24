Партия Вакарчука обнародовала требования к будущим нардепам от "Голоса"

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Пятница, 24 мая 2019, 10:56

В партии "Голос" Святослава Вакарчука заявили, что у политсилы есть 10 требований к кандидатам в нардепы, по которым будет формироваться избирательный список для участия в парламентских выборах.

Об этом сообщает пресс-служба партии в Facebook.

В частности, кандидаты в парламент от партии "Голос":

  1. Имеют незапятнанную репутацию. Не зависят от олигархов и готовы объяснить свое состояние.
  2. Отвечают всем требованиям антикоррупционного законодательства и Закона Украины "Об очистке власти".
  3. Разделяют ценности, принципы, идеологию и программные принципы партии "Голос".
  4. Имеют профессиональные или общественные достижения в своей сфере и видение, как воплотить лучшие изменения в масштабах страны.
  5. Ставят общественные интересы выше личных и готовы работать в команде для достижения результатов.
  6. Не находились и не сотрудничали с режимом Януковича, Коммунистической партией Украины и пророссийскими силами.
  7. Не имеют гражданства и экономических интересов в стране-агрессоре.
  8. Никогда не сотрудничали со спецслужбами тоталитарных режимов или сепаратистами.
  9. Не противодействовали Революции достоинства, прямо признают и признавали факт российской агрессии и незыблемость территориальной целостности Украины.
  10. Не являются действующими народными депутатами Украины.

Сообщается, что персональный состав избирательного списка по результатам открытого обсуждения утвердит съезд партии.

Также на съезде будет решено, кого поддерживать на одномандатных округах.

В частности, кого из числа народных депутатов текущего созыва делегирует в мажоритарные округа.

Напомним:

  • 6 мая музыкант Святослав Вакарчук заявил о создании политической партии "Голос" и намерении баллотироваться в Верховную Раду на выборах.
  • 21 мая стало известно, что регистрация партии Вакарчука в Минюсте состоялась путем переименования уже существующей партии. По данным аналитической платформы YouControl, это - зарегистрированная в феврале 2015 партия "Платформа инициатив".
  • Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что его партия не возьмет "ни копейки" от олигархов.

Украинская правда

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Темы: Вакарчук Голос Верховная Рада виборы


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