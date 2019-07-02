На Майдане соберется протест в связи с последними решениями ЦИК

7509 просмотров
Вторник, 2 июля 2019, 18:36

На Майдане Независимости в Киеве во вторник вечером планируют провести протестную акцию из-за решения ЦИК о регистрации кандидатами в нардепы экс-главы Администрации президента Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария.

В частности, сообщение о встрече на Майдане написал активист Роман Синицын на своей странице в Facebook.

"Русского пропагандиста Шария и шестерку Януковича Клюева зарегистрировано кандидатами в депутаты. Зарегистрировали, хотя они не жили последние 5 лет в Украине и по закону вообще не имели никаких шансов быть зарегистрированными. А в это время из тюрем выпускают террористов и убийц небесной сотни", - написал он.

"Я этого терпеть не собираюсь. В 20:00 те, кому не безразлично, выходят на Майдан. Если вы с нами – делайте репост и приходьте. Все равно за кого вы, за Порошенко, за Вакарчука, за Тимошенко, за Ляшко или Зеленского. Главное, чтобы вы были за Украину", - добавил Синицын.

По состоянию на 18:30 пост Синицына распространили полторы тысячи раз.

Также об участии в акции написали нардеп Мустафа Найем и его брат Масси.

В Facebook также создали событие "Терпеть больше нельзя!", на которое также подписались около 1500 человек.

Напомним:

  • Центральная избирательная комиссия во вторник зарегистрировала кандидатами в народные депутаты бывшего депутата от "Партии регионов" и экс-главу Администрации президента Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: ЦИК Майдан Клюев


powered by lun.ua
Материалы по теме
В ЦИК объяснили регистрацию Клюева и Шария: кивают на суд 2 июля 2019, 15:18
ЦИК зарегистрировала Клюева кандидатом в нардепы 2 июля 2019, 13:46
Глава ЦИК пожаловалась на давление со стороны "околопартийных деятелей" 1 июля 2019, 20:15
Все новости
Главные новости
Парубий отменил приглашение ПАСЕ на парламентские выборы
В океане погибли 14 военных моряков России
Полиция изъяла почти полтонны кокаина
ЦИК зарегистрировала Клюева кандидатом в нардепы
Все новости
социум

Первый в Украине театр для младенцев: как посетить и поддержать

мнение

Как связано дыхание через нос с работой мозга

Фото

13 фотографий зоны отчуждения вокруг Чернобыля

Поиск по сайту
Архив
Весь архів