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На Майдане соберется протест в связи с последними решениями ЦИК

Вторник, 2 июля 2019, 18:36

На Майдане Независимости в Киеве во вторник вечером планируют провести протестную акцию из-за решения ЦИК о регистрации кандидатами в нардепы экс-главы Администрации президента Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария.

В частности, сообщение о встрече на Майдане написал активист Роман Синицын на своей странице в Facebook.

"Русского пропагандиста Шария и шестерку Януковича Клюева зарегистрировано кандидатами в депутаты. Зарегистрировали, хотя они не жили последние 5 лет в Украине и по закону вообще не имели никаких шансов быть зарегистрированными. А в это время из тюрем выпускают террористов и убийц небесной сотни", - написал он.

"Я этого терпеть не собираюсь. В 20:00 те, кому не безразлично, выходят на Майдан. Если вы с нами – делайте репост и приходьте. Все равно за кого вы, за Порошенко, за Вакарчука, за Тимошенко, за Ляшко или Зеленского. Главное, чтобы вы были за Украину", - добавил Синицын.

По состоянию на 18:30 пост Синицына распространили полторы тысячи раз.

Также об участии в акции написали нардеп Мустафа Найем и его брат Масси.

В Facebook также создали событие "Терпеть больше нельзя!", на которое также подписались около 1500 человек.

Напомним:

  • Центральная избирательная комиссия во вторник зарегистрировала кандидатами в народные депутаты бывшего депутата от "Партии регионов" и экс-главу Администрации президента Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария.

Украинская правда

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Темы: ЦИКМайданКлюев
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