ЦИК обработала более 45% протоколов: "Слуга народа" берет почти 250 мест

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Понедельник, 22 июля 2019, 09:55

Центральная избирательная комиссия обработала 46,22% электронных протоколов окружных избирательных комиссий по многомандатному избирательному округу на внеочередных выборах в Верховную Раду.

Об этом свидетельствуют данные ЦИК.

По результатам подсчета голосов, партия "Слуга народа" набрала - 42,35%, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 12,80%, "Европейская солидарность" - 8,70%, "Батькивщина" - 8,05%, "Голос" - 6,43%.

Результаты голосования смотрите в материале:

Выборы в Верховную Раду 2019 Результаты подсчета голосов

Напоминаем:

По результатам Национального экзит-пола по состоянию на 20:00, на внеочередных парламентских выборах 2019 года барьер в 5% преодолевают пять партий: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - за Жизнь", "Европейская солидарность", ВО "Батькивщина" и "Голос".

Украинская правда

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Темы: ЦИК виборы Верховная Рада


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