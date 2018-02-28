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КС опубликовал решение о языковом законе "Кивалова-Колесниченко"

Среда, 28 февраля 2018, 20:31
КС опубликовал решение о языковом законе Кивалова-Колесниченко

Конституционный Суд признал закон "Об основах государственной языковой политики" неконституционным из-за нарушения процедуры его принятия.

Об этом сообщается в обнародованном тексте решения на сайте суда.

"Конституционный Суд пришел к выводу, что нарушения конституционной процедуры рассмотрения и принятия проекта закона №9073 во время его принятия в целом на вечернем пленарном заседании Верховной Рады 3 июля 2012 года имели системный характер и существенно повлияли на окончательный результат принятия закона. Изложенное является основанием для признания закона неконституционным согласно части первой ст. 152 Конституции Украины", - отмечается в решении суда.

В анализе материалов отмечается, что закон приняли в отсутствие подготовленного ко второму чтению проекта закона, заключения комитета к нему. Также проект закона включили в повестку дня Верховной Рады без указания полного названия, регистрационного номера, редакции и инициаторов внесения.

Кроме того во втором чтении не было его обсуждения, а народных депутатов лишили права на рассмотрение представленных ими поправок и предложений.

Также в КС вспомнили о блокировании народными депутатами выступающих, физическом воспрепятствовании голосования и кнопкодавстве при принятии проекта закона. На основе этих обстоятельств КС признал языковой закон неконституционным.

Как известно, этот языковой закон авторства депутатов от Партии регионов Сергея Кивалова и Вадима Колесниченко был принят Радой в июле 2012 года. Он предусматривает возможность официального двуязычия в регионах, где численность нацменьшинств превышает 10%.

24 февраля 2014 года Верховная Рада проголосовала за отмену этого закона. Это, в частности, стало основанием для заявлений о "притеснениях прав русскоязычного населения в Крыму".

Вместе с тем, в то время и.о. председателя Верховной Рады и и.о. президента Александр Турчинов отказался подписывать это решение.

28 февраля 2018 года Конституционный суд вынес решение по закону "Об основах государственной языковой политики". КС признал его неконституционным.

Украинская правда

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Темы: закон о языкахсудКС
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