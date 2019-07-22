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Только 220 избирателей провели в Раду человека, который помог бежать "беркутовцам"

Понедельник, 22 июля 2019, 16:00
Только 220 избирателей провели в Раду человека, который помог бежать беркутовцам

В самом маленьком избирательном округе победил самовыдвиженец Александр Ковалев, который в 2014 году занимался вывозом "беркутовцев" с базы в Киеве.

Об этом свидетельствуют данные ЦИК, из округа №51, где посчитано 100% протоколов.

Наименьший округ с центром в прифронтовом Зайцево находится на линии огня в Донецкой области. Он состоит из трех населенных пунктов, которые фактически попадают в "серую зону".

На выборах в округе в список избирателей внесли 3218 человек. В голосовании приняли участие 676 - явка составила 21%. 10 бюллетеней признаны недействительными, то есть фактически "за" проголосовало 666 человек.

Для победы Ковалеву хватило лишь 220 голосов, что стало рекордом наименьшего количества избирателей, привели депутата в Верховную Раду.

Победитель Ковалев является руководителем общественной организации "Никто кроме нас", объединяющая участников боевых действий в Афганистане,

В 2014 году после Революции Достоинства Ковалев помогал бежать "беркутовцам", которые находились на Майдане. Генеральная прокуратура также подозревала его в содействии сокрытию оружия этого расформированного спецподразделения.

Впрочем, в 2016 году суд отпустил его под личное обязательство. 

На этом же округе выдвигались два действующих депутата - Надежда Савченко и Наталья Веселова, которые на двоих набрали 12 голосов - Савченко 8, а Веселова 4.

Украинская правда

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Темы: виборы
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