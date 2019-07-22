Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Лише 220 виборців провели в Раду чоловіка, який поміг утекти "беркутівцям"

Понеділок, 22 липня 2019, 16:00
Лише 220 виборців провели в Раду чоловіка, який поміг утекти беркутівцям

У найменшому виборчому окрузі переміг самовисуванець Олександр Ковальов, який у 2014 році займався вивезенням "беркутівців" з бази у Києві.

Про це свідчать дані ЦВК з округу №51, де пораховано 100% протоколів.

Найменший округ з центром у прифронтовому Зайцеве знаходиться на лінії вогню на Донеччині. Він складається з трьох населенних пунктів, що фактично потрапляють у "сіру зону".

На виборах в окрузі до списку виборців внесли 3218 людей. У голосуванні взяли участь 676 - явка склала 21%. 10 бюлетенів визнали недійсними, тобто фактично "за"  проголосувало 666 осіб.

Для перемоги Ковальову вистачило лише 220 голосів, що стало рекордом найменшої кількості виборців, що привели депутата у Верховну Раду.

Переможець Ковальов є керівником громадської організації "Ніхто крім нас", яка об'єднує учасників бойових дій в Афганістані, 

У 2014 році після Революції Гідності Ковальов допомагав втекти "беркутівцям", що перебували на Майдані. Генеральна прокуратура також підозрювала його у сприянні  приховуванню зброї цього розформованого спецпідрозділу.

Втім, 2016 року суд відпустив його під особисте зобов’язання. 

На цьому ж окрузі висувалися дві діючі депутатки - Надія Савченко і Наталія Веселова, які на двох набрали 12 голосів - Савченко 8, а Веселова 4.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: вибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Усі новини...
вибори
Прем'єр Польщі підтвердив плани про одночасні вибори та референдум щодо міграції
Росія може відкласти "вибори" на окупованих територіях, якщо ситуація погіршиться − ЦВК
Потенційний кандидат у президенти США приїхав в Україну і зустрівся із Зеленським
Останні новини
17:18
У Японії чоловік підірвав свою квартиру, намагаючись вбити таргана
17:12
Українці придбанням житла цікавляться, але купують обережно: підсумки ринку нерухомості - 2023
16:55
Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд
16:50
Про упередження щодо ЛГБТ. Вийшов трейлер комедії "Уроки толерантності"
16:45
Лідери головних партійних груп ЄС просять Брюссель не "розморожувати" мільярди для Угорщини
16:33
Голова Євроради перед самітом ЄС закликав виконати зобов’язання перед Україною
16:32
Вирощування ялинок на фермах може допомогти дикій природі – екологи
16:17
інфографікаАмериканські компанії найбільше допомагають Росії робити зброю
16:10
"Хабар через паркан": справу нардепки Марченко передали в суд
16:05
Канабіс у 1,5 раза підвищує ризик деяких ускладнень під час вагітності: дослідження
Усі новини...
Реклама: