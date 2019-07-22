Лише 220 виборців провели в Раду чоловіка, який поміг утекти "беркутівцям"

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Понеділок, 22 липня 2019, 16:00

У найменшому виборчому окрузі переміг самовисуванець Олександр Ковальов, який у 2014 році займався вивезенням "беркутівців" з бази у Києві.

Про це свідчать дані ЦВК з округу №51, де пораховано 100% протоколів.

Найменший округ з центром у прифронтовому Зайцеве знаходиться на лінії вогню на Донеччині. Він складається з трьох населенних пунктів, що фактично потрапляють у "сіру зону".

На виборах в окрузі до списку виборців внесли 3218 людей. У голосуванні взяли участь 676 - явка склала 21%. 10 бюлетенів визнали недійсними, тобто фактично "за"  проголосувало 666 осіб.

Для перемоги Ковальову вистачило лише 220 голосів, що стало рекордом найменшої кількості виборців, що привели депутата у Верховну Раду.

Переможець Ковальов є керівником громадської організації "Ніхто крім нас", яка об'єднує учасників бойових дій в Афганістані, 

У 2014 році після Революції Гідності Ковальов допомагав втекти "беркутівцям", що перебували на Майдані. Генеральна прокуратура також підозрювала його у сприянні  приховуванню зброї цього розформованого спецпідрозділу.

Втім, 2016 року суд відпустив його під особисте зобов’язання. 

На цьому ж окрузі висувалися дві діючі депутатки - Надія Савченко і Наталія Веселова, які на двох набрали 12 голосів - Савченко 8, а Веселова 4.

Українська правда

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Теми: вибори


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