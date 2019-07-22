За Надежду Савченко проголосовало 8 человек

На выборах в Верховную Раду в округе № 51 в Донецкой области побеждает беспартийный пенсионер, самовыдвиженец Александр Ковалев.

Об этом свидетельствуют данные ЦИК, который обработал 100% протоколов по этому округу.

Ковалев набрал 33,03% (это 220 голосов избирателей). Его ближайший конкурент, самовыдвиженец, руководитель Военно-гражданской администрации поселка Зайцево Владимир Веселкин получил 18,61%.

Действующий народный депутат Надежда Савченко, против которого расследуется уголовное дело по статье "Терроризм", финишировала с отметкой 1,20% электоральной поддержки. За нее на двух участках проголосовало 8 человек.

Примечательно, что ее сестра Вера тоже баллотировалась в Донецкой области в округе №45. Ее результат - 3,95% (538 голосов "за"). В этом округе победил уроженец Дагестана, выдвиженец "Оппозиционного блока" генеральный директор ЗАО "Авдеевский коксохимический завод" Муса Магомедов.

Результаты голосования смотрите в материале: Выборы в Верховную Раду 2019 результаты подсчета голосов

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