Актеры "Квартала" и "Лиги смеха" планируют баллотироваться в Раду - глава штаба "Слуги народа"

Глава избирательного штаба "Слуги народа" Александр Корниенко заявил, что от политсилы в Верховную Раду планирует баллотироваться актер студии "Квартал 95" Юрий Корявченков (Юзик), а также несколько участников "Лиги смеха".

Об этом он сказал журналистам в понедельник, передает LIGA.net.

"Юзик собирается идти по одному из округов в Кривом Роге", - отметил Корниенко.

По его словам, Корявченков будет выдвигаться в качестве кандидата от партии "Слуга народа".

Также он добавил, что по спискам партии могут баллотироваться несколько участников телепроекта "Лига смеха", однако не назвал их фамилий.

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Напомним: