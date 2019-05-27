Актеры "Квартала" и "Лиги смеха" планируют баллотироваться в Раду - глава штаба "Слуги народа"
Понедельник, 27 мая 2019, 15:22
Глава избирательного штаба "Слуги народа" Александр Корниенко заявил, что от политсилы в Верховную Раду планирует баллотироваться актер студии "Квартал 95" Юрий Корявченков (Юзик), а также несколько участников "Лиги смеха".
Об этом он сказал журналистам в понедельник, передает LIGA.net.
"Юзик собирается идти по одному из округов в Кривом Роге", - отметил Корниенко.
По его словам, Корявченков будет выдвигаться в качестве кандидата от партии "Слуга народа".
Также он добавил, что по спискам партии могут баллотироваться несколько участников телепроекта "Лига смеха", однако не назвал их фамилий.
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Напомним:
- Ранее сообщалось, что партия "Слуга народа" хочет получить однопартийное большинство в будущей Верховной Раде по результатам досрочных выборов 21 июля.
- 21 мая президент Владимир Зеленский издал указ о роспуске Верховной Рады 8-го созыва. Согласно указу, выборы в парламент состоятся 21 июля 2019 года.
- Новоизбранный президент хотел переизбрать Раду по несколько новым правилам - без мажоритарки, однако с закрытыми партийными списками, снизив проходной барьер в парламент с 5% до 3%.
- В то же время народные депутаты не поддержали законодательные инициативы Зеленского.