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Актеры "Квартала" и "Лиги смеха" планируют баллотироваться в Раду - глава штаба "Слуги народа"

Понедельник, 27 мая 2019, 15:22
Актеры Квартала и Лиги смеха планируют баллотироваться в Раду - глава штаба Слуги народа

Глава избирательного штаба "Слуги народа" Александр Корниенко заявил, что от политсилы в Верховную Раду планирует баллотироваться актер студии "Квартал 95" Юрий Корявченков (Юзик), а также несколько участников "Лиги смеха".

Об этом он сказал журналистам в понедельник, передает LIGA.net.

"Юзик собирается идти по одному из округов в Кривом Роге", - отметил Корниенко.

По его словам, Корявченков будет выдвигаться в качестве кандидата от партии "Слуга народа".

Также он добавил, что по спискам партии могут баллотироваться несколько участников телепроекта "Лига смеха", однако не назвал их фамилий.

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Напомним:

  • Ранее сообщалось, что партия "Слуга народа" хочет получить однопартийное большинство в будущей Верховной Раде по результатам досрочных выборов 21 июля.
  • 21 мая президент Владимир Зеленский издал указ о роспуске Верховной Рады 8-го созыва. Согласно указу, выборы в парламент состоятся 21 июля 2019 года.
  • Новоизбранный президент хотел переизбрать Раду по несколько новым правилам - без мажоритарки, однако с закрытыми партийными списками, снизив проходной барьер в парламент с 5% до 3%.
  • В то же время народные депутаты не поддержали законодательные инициативы Зеленского.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Слуга народаВерховная Радавиборы
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