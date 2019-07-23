Обитель Зе! 11 фактов о новом парламенте

Через два місяці після президентських виборів, які завершилися гучною перемогою Володимира Зеленського, прийшла черга позачергових парламентських виборів, які закінчились не менш приголомшливим результатом.

На цих виборах багато чого трапилося вперше.

Вперше одна партія бере абсолютну більшість, вперше мажоритарники від однієї політичної сили перемогли на більшості округів, вперше тотально "взяли" столицю.

Про феномен цієї перемоги говоритимуть ще довго, намагаючись розкрити секрет успіху.

"Українська правда" зібрала десять найцікавіших фактів про ці унікальні "зелені" вибори.

Факт 1: Перша монобільшість в українському парламенті

Вперше в історії незалежної України більшість у Верховній Раді отримує одна партія. Станом на зараз "Слуга народу" проводить у Раду 251 народного депутата.

Після того, як своє монопольне становище у політиці втратила Компартія СРСР, сформувати у парламенті монобільшість не вдавалося жодній партії.

Найближче до показника 226 голосів, які потрібні для більшості у Раді, наближалась "Партія регіонів", яка у 2012 році мала фракцію на 185 депутатів.

Вперше в історії незалежної України більшість у Верховній Раді отримує одна партія ілюстрація: українська правда

Факт 2: Три четверті депутатів вперше пройшли в Раду

Згідно з попередніми результатами, у Раді 9 скликання три чверті депутатів будуть "новачками". До парламенту станом на зараз проходять 323 кандидати, які раніше там не працювали: 167 з них обираються за списками, 156 – по мажоритарці.

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Найбільше "нових" ведуть "Слуга народу", яка ані у списку, ані на округах не має колишніх або чинних нардепів, та "Голос", серед списочників якого мандат мав лише Святослав Вакарчук.

Найбільше "попередників", ймовірно, оберуться як самовисуванці – їх там 35 серед 49 кандидатів.

Факт 3: Кожна п’ята в Раді – жінка

У 8 скликання Верховної Ради обрались 47 жінок, а пізніше ця кількість зросла до 53, тобто 12,6%.

Зараз у Раду обрались 87 жінок, що складає 20.52% депутатів від фактичної кількості депутатів.

За списками проходить 61 жінка – це 27,11% від усіх списочників.

Кількість жінок, які пройшли у Раду Ілюстрація: уп

Ще 26 жінок проходять по мажоритарних округах – 13% від тих, кого йде у регіонах.

Найбільше жінок у Раду проведе "Слуга народу" – 53 людини.

Але у відсотках найкраще виглядають фракції "Голос" та "Європейської солідарності", які матимуть по 47,6% і 37% жінок. За це вони можуть отримати додаткове фінансування відповідно до норми про "ґендерну квоту".

Найменше місць для жінок в "Опозиційної платформи – За життя" – 11,4%.

Факт 4: "Старі" програли ноунеймам

До парламентських виборів у партії "Слуга народу" розраховували на 80-90 місць за мажоритарними округами. Результати перевершили найоптимістичніші прогнози. Кандидати від партії Зеленського по мажоритарці отримали 127 місць у парламенті 9 скликання. На багатьох округах вони перемогли досвідчених нардепів, які вже не один рік працюють на окрузі.

Вячеслав Богуслаєв

Так, наприклад, власник "Мотор Січі" Вячеслав Богуслаєв програв округ у рідному Запоріжжі весільному фотографу від "Слуги народу" Сергію Штепі.

Причому, останній фактично не вів передвиборчу кампанію, а партію Зеленського навіть звинувачували в тому, що округ навмисно злили Богуслаєву.

Костянтин Жеваго

Олігарх Костянтин Жеваго програв вибори 25-річному кандидату від "Слуги народу", менеджеру держкомпанії "Прозорро Продажі" Олексію Мовчану.

Не потрапляє до парламенту 9 скликання і одіозний ректор Одеської юридичної академії Сергій Ківалов.

Свій округ він програв власнику місцевої піцерії Олексію Леонову.

У Раді 9 скликання не буде і одіозних соратників колишнього президента Олександра Грановського і Ігоря Кононенка.

Олександр Грановський та Ігор Кононенко (зліва направо)

Грановський із великою різницею програв харківський округ кандидату від "Слуги народу" Олександру Куницькому. При тому, що суд заборонив останньому балотуватися через громадянство Ізраїлю. Куницький зміг оскаржити це рішення та виграв вибори.

Ігор Кононенко програв свій округ медійнику Коломойського Олександру Дубінському.

Олександр Третьяков

Несподіваними можна назвати результати і на 219 окрузі у Києві. Олександр Третьяков поступився відомому ресторатору Миколі Тищенку, який під час передвиборчої кампанії годував виборців у своїх ресторанах.

Нардеп кількох скликань Ярослав Москаленко програв свій округ журналістці 1+1 Ользі Василевській-Смаглюк.

Володимир Литвин

Не буде у Раді Володимира Литвина. Він програв вибори на 65 окрузі у Житомирській області кандидату від "Слуги народу" Дмитру Костюку.

Вже в історії українського парламентаризму залишиться депутатське об’єднання "Єврооптимісти".

Із 25 народних депутатів, які входили до групи за списками "Батьківщини" до парламенту потрапили тільки Олена Шкрум та Іван Крулько.

Світлана Заліщук, Сергій Лещенко, Леонід Ємець, Вікторія Войціцька та Павло Різаненко програли вибори на своїх мажоритарних округах.

Світлана Заліщук, Сергій Лещенко, Леонід Ємець, Вікторія Войціцька та Павло Різаненко (зліва направо)

Так само залишився без мандату і нинішній нардеп від "Народного фронту" Сергій Пашинський. Сумніше стане в новому парламенті і без Сергія Капліна та Олега Ляшка.

Сергій Пашинський, Сергій Каплін, Олег Ляшко (зліва направо)

Залишилися за бортом Ради і добровольці – Дмитро Ярош та Андрій Білецький, які не відзначалися відвідуваністю у парламенті минулого скликання.

Дмитро Ярош та Андрій Білецький (зліва направо)

Також програли вибори секретар Київради Володимир Прокопів, Євген Червоненко, свободівці Ігор Мірошниченко, Юрій Левченко, Андрій Іллєнко, колишній мер Києва Олександр Омельченко, фігурант бурштинової справи Борислав Розенблат, його тезка Борислав Береза, голова фракції "Народний фронт" Максим Бурбак, нардеп від БПП Іван Винник, Дмитро Добкін, Роман Безсмертний та Борис Колесніков (див. фото зліва направо. – ред. ).

Факт 5: Багато "старих" змогли перемогти Зе!кандидатів

Є й ті, кому повезло здобути перемогу над кандидатами від "Слуги народу".

Олесь Довгий

Наприклад, член "молодої команди Черновецького" Олесь Довгий.

Як і на минулих виборах, впевнено виграв 102 округ у Кіровоградській області.

На Волині разом із "групою підтримки" на сусідніх округах впевнено перемагає на 22 окрузі бізнес-партнер Ігоря Коломойського та давній товариш президента Зеленського Ігор Палиця.

Виграє він у висуванця партії "Слуга народу".

Є і кілька традиційних перемог.

Наприклад, на 88 окрузі в Коломиї перемагає давній друг Арсенія Яценюка Андрій Іванчук, на 114 окрузі у Луганській області перемогу здобув депутат Сергій Шахов із політичного проекту "Наш край", а у Хмельницькій області на окрузі №192 – власник мережі "Епіцентр" Олександр Герега.

Андрій Іванчук, Сергій Шахов, Олександр Герега (зліва направо)

Антон Яценко

В Умані з феноменальним результатом у понад 60% виграє одіозний депутат останніх кількох скликань Антон Яценко.

Мільярдер та бізнес-партнер Ріната Ахметова Вадим Новинський, як і в перший свій похід у Раду у 2012 році, пішов по округу, а не у списку "Опоблоку".

Вадим Новинський

І 57 округ у Маріуполі, де знаходяться величезні металургійні заводи його бізнес-групи, Новинський впевнено виграє.

Також вибори на 207 окрузі виграв колишній нардеп-"тушка" Ігор Рибаков. Він відомий тим, що у парламенті 6 скликання вийшов із хиткої коаліції НУ-НС і БЮТ та створив депутатську групу "Реформи заради майбутнього", яка стала фактичним об’єднанням депутатів-тушок.

Факт 6: Партія Зеленського побила кілька рекордів ПР

Партія "Слуга народу" показала абсолютний рекорд підтримки за всю історію незалежної України. До цього за списками найбільше набирала "Партія регіонів" на виборах 2007 року – 34,37%.

Партія Зеленського побила інший рекорд партії Януковича, провівши найбільшу кількість мажоритарників у Раду. До цього найкращий показник належав "Партії регіонів", яка у 2012 році виграла 113 мажоритарних округів.

Партія Зеленського бере ті ж голоси, які віддали за нього у першому турі президентських виборів 2019 року: за Зе тоді проголосували 5,7 мільйона людей, а за "Слугу народу" станом на вечір 22 липня – 5,4 мільйона.

Найменше виборців проголосували за партії "ВО "Факел" та "Незалежність". На двох вони взяли 0,1% голосів.

Переможець попередніх виборів за партійною складовою "Народний фронт" не спромігся дожити до наступних виборів. У виборах-2019 НФ участі не брав, економлячи місце у бюлетенях.

Проте 7 колишніх членів фракції "фронтовиків" пройшли до нового парламенту по округах чи у списках інших партій.

Найбільший регрес за списочною частиною у порівнянні з 2014 роком із нинішніх парламентських партій, якщо не рахувати "Народний фронт", продемонстрували:

"Самопоміч" – було 10,97%, а стало 0,7%;

Блок Петра Порошенка (тепер ЄС) – було 21,87%, а стало 8,5%;

"Радикальна партія" – було 7,44%, стало – 3,8%.

Натомість "Опоплатформа-За життя" навпаки покращила показники 2014 року – було 9,43%, а стало 13%. "Батьківщина" Юлії Тимошенко теж додала: з 5,7% виросла до 8%.

Факт 7: Між наймолодшим та найстаршим депутатом 55 років різниці

Юлій Іоффе

Найстарший депутат у нинішньому парламенті – Юлій Іоффе, номер 12 за списком ОПЗЖ. Йому 78 років.

"Вічний депутат" – обирався депутатом Української РСР ще 1990 року. За часів незалежності пропустив лише 5 і 6 скликання Верховної Ради, не пройшовши в парламент по списку блоку "Не так!" у 2006 році.

Колишній комуніст і давній соратник Бойка.

Святослав Юраш

Наймолодший депутат – Святослав Юраш, № 27 списку "Слуга народу". Йому 23 роки.

На сайті "СН" вказано, що він вчився у Варшавському та у Калькутському університеті. Однак на сайті ЦВК зазначено лише загальну середню освіту, хоча наявність в нього атестату середньої освіти теж потребує підтвердження.

У 2010 році, коли йому було 14, він поїхав вчитися до Індії, звідки повернувся у 2014-му. Волонтер, активіст революції гідності, займався комунікаціями у різних структурах. У лютому 2019-го року Порошенко нагородив його орденом "За заслуги" 3-го ступеню. До потрапляння в парламент, згідно з ЦВК, був безробітним.

Факт 8: У новому парламенті будуть юристи, журналісти, спортсмени і шоумени

Після президентських виборів представники шоу-бізнесу, культури та медіа почали масово переходити у політику. Цього року свої сили на виборах спробували гуморист та телеведучий Сергій Притула, а також естрадний співак Іво Бобул.

На жаль, Притули та Бобула у новому парламенті не буде, однак у Раді і без них знайдеться багато інших зірок, телевізійників, журналістів та спортсменів.

Зірки:

Святослав Вакарчук – музикант, лідер "Океану Ельзи"

Олександр Скічко – шоумен, телеведучий. Чоловік Єлизавети Юрушевої, доньки крупного бізнесмена Леоніда Юрушева

Роман Грищук – телеведучий, художній керівник студії "Мамахохотала"

Жан Беленюк – чемпіон світу, срібний призер Олімпійських ігор, борець греко-римського стилю

Микола Тищенко – ресторатор, телеведучий програми "Ревізор".

Ольга Саладуха – легкоатлетка, чемпіонка світу, бронзова призерка Олімпійських ігор.

Працівники 1+1 і журналісти:

Сергій Рахманін – заступник головного редактора "Дзеркало тижня"

Ольга Василевська – журналістка 1+1

Сергій Швець – журналіст 1+1

Олександр Дубінський – ведучий програми "Гроші", чорний піарник

Олександр Ткаченко – гендиректор 1+1 media

Артем Ковальов – гендиректор інформагентства УНІАН, яке входить у холдинг "1+1 media".

Дмитро Костюк – журналіст телеканалу "Еспресо"

Олена Мошенець – заступниця головного редактора регіональної редакції інформаційного порталу delo.ua.

Дар’я Володіна – радіоведуча. Як Володіна сама про себе пише, раніше вона працювала на "провідних радіостанціях". Щоправда, яких саме – не вказала.

Євгенія Кравчук – керівниця прес-офісу "Слуги народу"

Безробітні:

Абрамович Ігор – №14 списку "Опозиційної платформи – За життя"

Святослав Юраш – №27 списку "Слуга народу"

Артем Культенко – №51 списку "Слуга народу"

Анатолій Костюх – №75 списку "Слуга народу"

Елла Репіна – №80 списку "Слуга народу"

Анна Колісник – №94 списку "Слуга народу"

Єлізавета Богуцька – №95 списку "Слуга народу"

Маргарита Шол – №107 списку "Слуга народу"

Ростислав Тістик – №111 списку "Слуга народу"

Сергій Гривко – №114 списку "Слуга народу"

Олег Воронько – мажоритарник по округу №103 від "Слуга народу"

Тетяна Грищенко – мажоритарниця по округу №66 від "Слуга народу"

Максим Єфімов – мажоритарник по округу №48, самовисуванець

Микола Задорожній – мажоритарник по округу №162 від "Слуга народу"

Юрій Здебський – мажоритарник по округу №172 від "Слуга народу"

Ігор Кісільов – №18 "Опозиційної платформи – За життя"

Олексій Кузнєцов – мажоритарник по округу №106 від "Слуга народу"

Наталія Приходько – №26 списку "Опозиційної платформи – За життя"

Олег Синютка – №9 списку "Європейська солідарність"

Соха Роман – мажоритарник по округу №75 від "Слуга народу"

Ахтем Чийгоз – №8 списку "Європейська солідарність"

Євгеній Шевченко – мажоритарник по округу №76 від "Слуга народу"

Олександр Юрченко – мажоритарник по округу №211 від "Слуга народу"

Група "Квартальщиків":

Корявченков Юрій – актор студії "Квартал 95"

Максим Ткаченко – керівник компанії "Квартал-концерт"

Олександр Кабанов – сценарист студії "Квартал 95"

Олена Хоменко – директор з управління і розвитку цифрових продуктів студії "Квартал 95"

Максим Ткаченко – генеральний директор компанії "Квартал-Концерт"

У переліку мажоритарників "Слуги народу" також є вчителька молодших класів Тетяна Рябуха із Сум, екс-прессекретарка "АТБ" Ганна Лічман та весільний фотограф Сергій Штепа із Запорізької області.

Крім цього, у списку "Слуги народу" можна знайти справжнього тамаду Ігоря Кривошеєва. Він є учасником проекту "Ліга Сміху" та працював в агенції з організації весіль.

Факт 9: Герой України Надія Савченко отримала 8 голосів

Найменший округ з центром у прифронтовому Зайцевому знаходиться на лінії вогню на Донеччині. Округ №51 складається з трьох населенних пунктів, що фактично потрапляють в "сіру зону".

На виборах в окрузі в список виборців внесли 3 218 людей. У голосуванні взяли участь 676 – явка склала 21%. 10 бюлетенів визнали недійсними, тобто проголосувало "за" 666 осіб.

Олександр Ковальов

Для перемоги самовисуванцю Олександру Ковальову вистачило лише 220 голосів, що стало рекордом по найменшій кількості виборців, що привели депутата в Раду.

Переможець Ковальов є керівником громадської організації "Ніхто крім нас", яка об'єднує учасників бойових дій в Афганістані,

У 2014 році після Революції Гідності Ковальов допомагав втекти "беркутівцям", що перебували на Майдані. Генеральна прокуратура також підозрювала його у сприянні приховуванню зброї розформованого спецпідрозділу.

Втім, 2016 року суд відпустив його під особисте зобов’язання. Про справу забули, аж поки він не сплив на виборах.

Надія Савченко

На цьому ж окрузі кандитувала дві діючі депутатки – Надія Савченко і Наталія Веселова, які на двох набрали 12 голосів: Савченко – 8, Веселова – 4.

Факт 10: 48 тисяч підтримали криворізького Зе!охоронця

Найбільшу підтримку на мажоритарному окрузі у відсотках отримав гендиректор "Авдіївського коксохімічного заводу" Муса Магомедов, якого висував "Опозиційний блок". За нього проголосували 64,61% виборців на окрузі №45 з центром в Ясинуватському районі на Донбасі.

У кількісному вираженні найбільше людей станом на зараз проголосувало за начальника служби безпеки одного з машинобудівних підприємств Кривого Рогу, який на президентських виборах відповідав за безпеку місцевого штабу Зеленського Володимира Захарченка. На окрузі №31 у Кривому Розі його підтримали майже 48 тисяч виборців.

Факт 11: 6 партій, в тому числі партія Шарія, отримають державне фінансування

За результатами дострокових виборів до Ради потрапляють 5 політичних партій. Ще шість у наступні роки отримають державне фінансування.

Це "Радикальна партія Олега Ляшка",

Сила і Честь Ігоря Смєшка,

"Опозиційний блок",

"Українська стратегія Гройсмана",

"Свобода",

"Партії Шарія".

Результат останньої став однією із несподіванок цієї кампанії став, яка за даними обробки 87% голосів виборців отримує 2,26%. У деяких регіонах її підтримка склала 4-5%.

За підрахунками руху "Чесно", загальний бюджет державного фінансування у 2020 році складе 565 млн гривень. Із них 225 млн гривень отримає лідер "Слуга народу". Партія Шарія за рахунок голосів виборців може розраховувати на підтримку від держави в обсязі 12,2 млн гривень.