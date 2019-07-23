Центральная избирательная комиссия обработала 100% протоколов на 105 избирательном округе, где баллотировался брат одного из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука - Сергей Медведчук.

Об этом свидетельствуют данные сайта ЦИК.

По результатам обработки 100% протоколов, брат Медведчука занимает вторую позицию (31,7%) и уступает место в Раде представительнице "Оппозиционного блока" Виктории Гриб (39,58%).

Между Гриб и Медведчуком разница в 7,88% или в 369 голосов.

За представительницу "Оппоблока" проголосовали 1852 граждан в Луганской области, а за Медведчука с "Оппозиционной платформы - За жизнь" - 1483 человека.

Округ в Луганской области состоит всего из 6 участков.

По данным ЦИК, брат Медведчука - президент ООО "Керамбуд", а Гриб - руководитель направления по устойчивому развитию ООО "ДТЭК Энерго".

Напомним: