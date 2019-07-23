ЦИК второй день не может посчитать маленький округ брата Медведчука

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Вторник, 23 июля 2019, 13:05
Сергей Медведчук

Центральная избирательная комиссия всего на 83,33% обработала протоколы на 105 избирательном округе, где баллотируется брат одного из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука - Сергей Медведчук.

Об этом свидетельствуют данные сайта ЦИК.

Округ в Луганской области состоит всего из 6 участков, несмотря на это, ЦИК пока обработала 83,33% протоколов.

 

Брат Медведчука занимает вторую позицию, его опережает представительница "Оппозиционного блока" Виктория Гриб. Между Гриб и Медведчуком разница всего в 6,14% или в 232 голоса.

За представительницу "Оппоблока" проголосовали 1470 граждан в Луганской области, а за Медведчука с "Оппозиционной платформы - За жизнь" - 1238 человек.

По данным ЦИК, брат Медведчука - президент ООО "Керамбуд", а Гриб - руководитель направления по устойчивому развитию ООО "ДТЭК Энерго".

Напомним: 

  • ЦИК подсчитала 95.05% бюллетеней. Партия Медведчука "Оппозиционная платформа - За жизнь" занимает вторую позицию с 13.06% голосов и, учитывая мажоритарку и места по списку, в общем 45 мест в составе нового парламента.

Алена Мазуренко, УП

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Темы: Медведчук виборы Верховная Рада Луганск


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