Брат Медведчука проиграл выборы в Раду
Центральная избирательная комиссия обработала 100% протоколов на 105 избирательном округе, где баллотировался брат одного из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука - Сергей Медведчук.
Об этом свидетельствуют данные сайта ЦИК.
По результатам обработки 100% протоколов, брат Медведчука занимает вторую позицию (31,7%) и уступает место в Раде представительнице "Оппозиционного блока" Виктории Гриб (39,58%).
Между Гриб и Медведчуком разница в 7,88% или в 369 голосов.
За представительницу "Оппоблока" проголосовали 1852 граждан в Луганской области, а за Медведчука с "Оппозиционной платформы - За жизнь" - 1483 человека.
Округ в Луганской области состоит всего из 6 участков.
По данным ЦИК, брат Медведчука - президент ООО "Керамбуд", а Гриб - руководитель направления по устойчивому развитию ООО "ДТЭК Энерго".
Напомним:
- ЦИК подсчитала 95.05% бюллетеней. Партия Медведчука "Оппозиционная платформа - За жизнь" занимает вторую позицию с 13.06% голосов и (учитывая мажоритарку и места по списку) 45 мест в составе нового парламента.