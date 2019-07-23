Центральная избирательная комиссия всего на 83,33% обработала протоколы на 105 избирательном округе, где баллотируется брат одного из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука - Сергей Медведчук.

Об этом свидетельствуют данные сайта ЦИК.

Округ в Луганской области состоит всего из 6 участков, несмотря на это, ЦИК пока обработала 83,33% протоколов.

Брат Медведчука занимает вторую позицию, его опережает представительница "Оппозиционного блока" Виктория Гриб. Между Гриб и Медведчуком разница всего в 6,14% или в 232 голоса.

За представительницу "Оппоблока" проголосовали 1470 граждан в Луганской области, а за Медведчука с "Оппозиционной платформы - За жизнь" - 1238 человек.

По данным ЦИК, брат Медведчука - президент ООО "Керамбуд", а Гриб - руководитель направления по устойчивому развитию ООО "ДТЭК Энерго".

Напомним: